Otro futbolista de Cruz Azul estaría involucrado en escándalo junto con ‘Cabecita’ Rodríguez

Ciudad de México.- A la espera del castigo a Jonathan Rodríguez estará el futbol mexicano, porque todo el medio se encontrará muy pendiente de saber si será solamente para el delantero uruguayo el castigado o bien la sanción también la harán extensiva a otro futbolista que estuvo en la misma parranda.



La directiva de Cruz Azul tiene acceso a los videos del hotel Royal Pedregal, en los que se puede verificar que a su salida de la concentración y al regreso al hotel, el "Cabecita" no iba solo, por lo que el escándalo será mayor, porque además de su principal figura, La Máquina tiene a otro futbolista que tampoco respeta el reglamento de comportamiento que debe tener cualquier futbolista a unas cuantas horas de jugar y en plena pandemia.



¿Se atreverán a hacerlo público, a decir que Jonathan Rodríguez no es el único futbolista involucrado en esta indisciplina? O como no se ve en el video de Instagram, ¿lo ocultarán?