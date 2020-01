¡Otro más! Estudiante amenaza con tiroteo en colegio de San Pedro, NL

Escuchar Nota

La policía de San Pedro se encuentra apoyando a la Policía Cibernética del Estado de Nuevo León en una revisión en el Colegio Labastida, ante una solicitud de apoyo de esa Institución. No se reporta situación de riesgo en este momento. — San Pedro (@SanPedroNL) January 20, 2020

"Llegó el reporte de algunos padres de familia que informaban de un caso dentro de las instalaciones, se acude inmediatamente en la mañana a hacer presencia y revisarlo... Se detectó que había sido una broma entre los mismos alumnos de la escuela, ya se está hablando con ellos", señaló el director de Protección Civil de Santa Catarina, Gilberto Almaguer.



"Bueno ellos (los alumnos) lo ven normal peor ahorita como está la situación delicada pues cualquier cosa se difunde rápidamente, empieza a pasar de chat en chat o de Grupo en grupo, corre la voz y esto provoca una crisis o alteración en los mismos grupos", emcnionó.



"Es muy importante que desde la casa revisar lo que el niño publica, revisar las mochilas de los menores, es muy importante que todos los padres de familia participen en este tipo de actividades", añadió.

Un presunto alumno de un colegio particular del municipio de San Pedro a través del portal del mismo instituto, informó que "todos morirían". La mañana del lunes, elementos acudieron al colegio ubicado en la colonia Del Valle, sector Fátima, para realizar las investigaciones. Elementos del grupo Jaguares de Protección Civil de Santa Catarina, acudieron al colegio e identificaron a un grupo de 30 menores. La situación propició el arribo de elementos de la Policía municipal y de Fuerza Civil.