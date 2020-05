Out, el cortometraje de Disney con representación LGBTTTI+

Escuchar Nota

México.- Como parte de la serie de cortometrajes titulada SparkShorts, la compañía Disney, a través de su plataforma de contenido estrenó "Out", una producción animada que se centra en la historia de una pareja del mismo sexo conformada por “Greg” y “Manuel”.



En el tráiler de la producción, la cual se encuentra disponible desde el viernes 22 de mayo a través de la plataforma Disney +, se observa la visita de los padres de “Greg”, al que es su nuevo hogar, sin embargo, él aún no ha compartido que vive con “Manuel”, por lo que intenta resguardar su secreto, el cual, parece, será revelado con una emotiva fotografía al lado de su pareja.



De acuerdo con el adelanto compartido por Disney Plus, "Out", así como los cortometrajes que pertenecen a SparkShorts, tienen la finalidad de contar historias experimentales; protagonizado por “Greg” y “Manuel”, el corto fue creado por Steven Clay Hunter, animador de Pixar Animation Studios, quien en sus redes sociales ha recibido varias ilustraciones y mensajes de agradecimiento.



Entre los mensajes que Hunter recibió, se encuentra el de Dan Scanlon, director de la cinta "Onward", producida por Walt Disney Pictures y Pixar Animation Studios, en la que también se realizó un guiño de inclusión a la comunidad LGBTTTI+, pues el personaje de una policía cíclope, hace referencia a su novia en una de las escenas del largometraje, estrenado a mediados de marzo.



Por su parte, James Robertson involucrado en las cintas animadas Coco, Finding Dory y el propio cortometraje, precisó: “Steve Hunter hizo esta bendición absoluta de cortometraje, disponible mañana en Disney plus. Es un trabajo cómico, perspicaz y profundamente emocional. No siento nada más que orgullo absoluto por este equipo”.



En redes sociales, el lanzamiento de Out, nombre que hace referencia a “salir del armario”, fue visto como un gran paso por parte de la compañía del ratón animado más famoso del mundo, pues según usuarios, su contenido no ha profundizado tanto en el tema de inclusión, ya sea en cuestión racial o de representación LGBTTTI+.