‘OVR: Miami Beach’, feria virtual para tiempos pandémicos

Las iniciales “OVR” significan “Over View Rooms”, es decir, “salones virtuales”, donde el espectador podrá ver en pantalla, con lujo de detalles hasta donde la tecnología lo permita, las obras —pinturas, esculturas, dibujos, instalaciones, fotografías, videos y trabajos digitales— en venta, así como participar en eventos, charlas y recorridos virtuales.Las galerías mexicanas (o con espacios de exhibición en México) que participan en “OVR: Miami Beach” son:En sintonía con “OVR: Miami Beach” estas diez galerías mencionadas se han unido en la Casa Versalles (“OVR: Miami Beach selections at Casa Versalles”), una vieja casona de la colonia Juárez, para mostrar a coleccionistas la obra que aparece en sus stands virtuales, pero “en vivo”. El diez por ciento de las ventas serán donadas a los museos Tamayo Arte Contemporáneo y Carrillo Gil.Foto: Art Basel Miami BeachAsí, por ejemplo, en la galería Curro, la pieza “I” (2020), escultura de latón, hilo de algodón y piedra de río de la artista mexicana, radicada en Brooklyn, Claudia Peña Salinas, tiene un precio de 5,500 dólares; “Station No. 9”, escultura de acero Frida Escobedo —relacionada con la pieza de Todd Williams que forma parte de la Ruta de la Amistad de México 68— se ofrece en 100 mil dólares; y en kurimanzutto un pintura al temple sin título (2019-2020) de gran formato, realizada por Gabriel Orozco, cuesta 950 mil dólares.Al cierre de ayer jueves, día de “preview” para ciertos coleccionistas, Art Basel reportó ya algunas ventas millonarias. Por ejemplo, la obra “Flowers That Bloom at Midnight” de la célebre japonesa Yayoi Kusama, fue vendida en 1.8 millones de dólares por la galería David Zwirner (Nueva York, Londres, París, Hong Kong).— organiza en este segundo semestre del año. A fines de septiembre pasado se realizó “OVR: 2020”, dedicada a obras producidas en este 2020; y a fines octubre, “OVR: 20c”, presentando obras creadas entre 1900 y 1999.en la que participan más de 30 organizaciones, algunas de éstas creadas a partir del establecimiento de Art Basel Miami Beach hace casi veinte años, como el Museo Bass, el Instituto de Arte Contemporáneo, el Pérez Art Museum Miami (PAMM) y el Museo Rubell.Para entrar al sitio web de Art Basel y conectarse con este salón virtual hay que dirigirse a: artbasel.com/ovr.