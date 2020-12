Oxímetro, clave contra intubación por Covid

Escuchar Nota

"El problema es que hay pacientes que no se hacen un monitoreo de su oximetría y súbitamente empiezan con dificultad para respirar. Súbitamente empiezan a tener un descenso importante de la oximetría hasta niveles peligrosos del 50 o 60 por ciento", explicó el investigador de la UdeG, Héctor Raúl Pérez Gómez.

"Algunos otros pacientes, por la intubación prolongada, pueden sufrir complicaciones como infecciones bacterianas o por hongos sobreañadidas al proceso viral, y el otro motivo por el que estos pacientes tienen una muy alta letalidad es por el hecho de que sufren falla orgánica múltiple", detalló.



"La realidad es que hay una enorme cantidad de personas con oxígeno suplementario en su casa, manejándose por Covid-19 de manera ambulatoria".

El oxímetro debe estar colocado de 30 a 60 segundos.

El número más estable de la concentración de oxígeno que marca el aparato es la oximetría que se tiene.

No tener las uñas pintadas, con gelish o acrílico.

Verificar la batería del oxímetro.

"Evidentemente tienen que llegar corriendo al hospital y es común que entren directo a la Unidad de Cuidados Intensivos y de forma muy rápida se toman decisiones de intubación por la gravedad con la que llegan".Y esto incrementa la letalidad. No es sólo luchar contra el daño causado por el virus SARSCoV-2, el cual en situaciones muy graves es difícil de revertir, sino que también se desarrollan otras complicaciones, como los coágulos en los pulmones.De acuerdo con información hospitalaria, 75 de cada 100 pacientes que son intubados fallecen; sóloPérez Gómez recordó que una oxigenacióny se debe solicitar atención médica para dar terapia respiratoria no invasiva, es decir, a través de mascarillas o puntas nasales."En ocasiones es tan alta la cantidad de oxígeno que requiere un paciente (...) que llega el momento de la intubación endotraqueal".El investigador destacó que cuando se requiere de oxígeno es importante estar en el hospital con el objetivo de que los médicos supervisen la saturación y respuesta de los pulmones.En Jalisco se presentó una ligera tendencia a la baja en los fallecidos; autoridades de la Secretaría de Salud y del Hospital Civil la atribuyeron a un mejor manejo de la enfermedad por parte de los pacientes, que acuden más temprano a recibir atención médica.Según datos proporcionados por el Hospital Civil Juan I.Menchaca, de mayo a octubre 180 de 246 pacientes intubados fallecieron, siendo julio el mes con más defunciones con 41; seguido de agosto y septiembre, con 40 cada uno, y octubre, con 30.Si no tienes oxímetro en casa, busca adquirirlo. Se consideran niveles normales en más de 96; de alerta de 93 a 96 y de alarma menor a 92.Sentado.En reposo.Sin hablar.