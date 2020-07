Pablo Amílcar Sandoval, hermano de titular de SFP, puede ser denunciado ante Fepade: AMLO

Escuchar Nota

"Hay otras instancias, no solo en la Función Pública, pero que se envíen las quejas a la Procuraduría Electoral, de la Fiscalía, que todas las quejas que se reciban ahí en la Secretaría de la Función Pública se turnen a la Fiscalía de Delitos Electorales que es autónoma la Fiscalía que quien sienta que no está actuándose bien en la Secretaría de la Función Pública, a la Fiscalía", indicó.

"Y luego lo dice, lo declara, ese personaje fue el que recibió todo el apoyo del movimiento democrático que se fue gestando, por años, una gran traición a la democracia, entonces nosotros no y que se entienda bien, no se lucha por cargos, se lucha por ideales, se lucha por principios, que nadie se confunda y qué es lo mismo, aquí lo importante es triunfar a toda costa y encaramarnos en los cargos públicos, como se decía antes, colarnos, se van a ir por un tubo".

"No debe de hacerse eso, tampoco significa que lo haga, no estoy afirmando que lo haga, eso tiene que ser la autoridad competente la que lo verifique y si es cierto sanciones, eso no se debe de hacer", indicó.



"Lo que debe detenerse en cuenta es que vienen elecciones, no hay que dejar de considerar ese factor porque no es tampoco raro que sea del mismo partido el servidor público que lo esté denunciando porque también al interior de cada partido pues hay diferencias y competencia, entonces ahora van a haber muchas denuncias de ese tipo, hay que nada más cuidar que se apeguen a la verdad, que sean reales, que no se politice".

El presidentedijo queCuestionado sobre si su hermana, la titular de la Función Pública, debería excusarse del caso ante denuncias, el mandatario federal indicó que hay otras instancias, como la Fepade.López Obrador afirmó que, nosotros padecimos de fraude electoral, quien está ahora del presidente de México fue víctima del fraude electoral, varias veces, podría decir me robaron la Presidencia de la República, nos robaron la Presidencia de la República, imagínense si voy a permitir el fraude electoral, aquí si es un asunto personal, no solo colectivo, como después de que fuimos víctimas del fraude electoral vamos a permitir que se mantenga ese sistema antidemocrático, no, sería un acto de traición, eso, imagínense un presidente que llega y que dice: por ningún motivo voy a permitir que este candidato triunfe", indicó."Entonces, no es solo la Función Pública, sino que es también porque eso".