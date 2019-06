Pablo Escobar no fue abatido, decidió suicidarse: viuda

Veinticinco años después de la muerte de Pablo Escobar, su viuda por fin contó la versión de la historia que no aparece en las series o películas sobre el colombiano.En entrevista durante el programa de Azucena Uresti en Fórmula, María Isabel Santos, quien antes se llamaba María Victoria Henao, habló sobre la vida después del capo."Ha sido una vida muy difícil. Han pasado 25 años y seguimos abriendo mundos y posibilidades. Vivimos muy discriminados todo el tiempo por esta historia. Yo estoy recuperando mi voz, mi dignidad y mi autoestima a partir de mi libro ‘Mi vida y mi cárcel con Pablo Escobar’”, contó María Isabel.Tras estar medio un cuarto de siglo en silencio, María Isabel se dio cuenta de que nunca iba a dejar de tener miedo a contar su historia. Y es que ella conoció a Pablo Escobar cuando tenía 12 años y él, 23. Cuando ella tenía 15 años, se casaron. Pero ¿sigue siendo el amor de su vida?"Yo divido a Pablo Escobar en dos personas: El hombre que yo conocí, el amor de mi vida y el personaje que fue después. Pablo fue un hombre muy romántico, muy amoroso conmigo, muy mimoso. Teníamos como objetivo en común cuidar de nuestro hogar, de nuestros hijos. Me quedé idealizándolo, aunque muchas veces y muchos años estuve muy sola sin él. Su presencia con las cartas y los detalles hacían como si estuviera ahí. Muchas noches en soledad me esperaba a que llegara”, apuntó María Isabel.Fue hasta que murió Rodrigo Lara Bonilla que la ahora viuda de Pablo Escobar se dio cuenta “de que ya no había escapatoria”."Fue una situación muy compleja. Yo lo describo como un tsunami que llega en un momento de tu vida y te arrasa. Es un milagro que nuestros hijos y yo estemos contando esta historia”, relata María Isabel.Para Santos, el momento más aterrador que vivió fue el atentado en el edificio Mónaco. Le pusieron 700 kilos de dinamita. La mujer lo cataloga como algo muy “traumático”, que les dejó secuelas a ella y a sus hijos durante un año.Por nueve años, Escobar le juró a su esposa que su vida iba a cambiar. Pero nunca pasó. En cambio, el capo colombiano al fin falleció, supuestamente abatido por la policía. Pero María Isabel no cree esa versión."Nosotros creemos, como familia, que él tomó la decisión de suicidarse en ese momento y por eso nos llamó tantas veces. Él sabía que estábamos con los teléfonos intervenidos. O era su vida o era la de nosotros. Nosotros nos convertimos en rehenes del estado colombiano, de sus enemigos y del mismo Pablo Escobar”, apuntó su viuda.¿Y por qué cree que se suicidó?"Él hizo todo lo que siempre nos prohibió como reglas de seguridad. Siempre nos dijo que el teléfono era la muerte”, añade Santos.Tras la muerte del colombiano, tuvieron que cambiar de identidad y trabajar mucho en su crecimiento personal para superar lo que vivieron."No había lugar en el mundo donde nosotros pudiéramos ir. Tocar embajadas todo el tiempo y negarnos por ser la familia de Pablo Escobar. Pedir ayuda al Vaticano, a la Cruz Roja internacional. […] Es un milagro de Dios que todavía pensemos y que tengamos ganas de seguir viviendo”, puntualizó María Isabel Santos.