Pablo Lyle preferiría suicidarse antes que pisar la cárcel

Este 1 de mayo se realizará una audiencia en Estados Unidos para determinar la situación jurídica y legal del actor Pablo Lyle tras haber golpeado al señor Juan Ricardo Hernández en la calle luego de un incidente de tránsito, y producto de esto, murió.La revista TvNotas asegura que el actor de 32 años recibe terapia psicológica, porque “no soporta la idea de ser hallado culpable”. La publicación refiere que entrevistó a un amigo de la familia que detalló cómo va el caso:"Ya se había nombrado un fiscal para el caso, pero hace un par de semanas se decidió cambiar a uno con mayor experiencia para lograr convencer al juez de que Pablo debe ser encarcelado. Los nuevos cargos que se le pueden imputar son homicidio involuntario u homicidio en segundo grado; en los dos casos, el castigo sería prisión, la diferencia es la cantidad de años, que ya sería decisión del juez”.La publicación refiere que el actor le ha comentado su esposa que “no aguantaría estar encerrado en una prisión, que sus hijos lo vieran en la cárcel, que esa sería la mayor de las vergüenzas”.La supuesta fuente de TvNotas también dio a conocer que las amenazas de muerte hacia el actor se han recrudecido; “le han escrito por mail; Pablo ha recibido mensajes donde le dicen que no se le ocurra salir del departamento donde se encuentra en prisión domiciliaria, porque en cualquier momento puede recibir un disparo él o su esposa, quien lo había estado acompañando en ese lugar”.Por ello, el actor supuestamente pidió a su mujer, Ana, que regresara a México con sus hijos para no exponerse a que le hicieran algo en Estados Unidos.No obstante, de acuerdo con la publicación, la mujer del actor “lo dejó encargado con su hermana Silvia y su esposo, quienes viven en Estados Unidos y que ahorita están con él de tiempo completo. Les pidió que lo animaran para que ya no pensara en cometer esas locuras que ha dicho en su desesperación, que ella viajará de vuelta para la audiencia de este primero de mayo”.Por ahora, Lyle estaría recibiendo apoyo psicológico “para darle terapia y que esos pensamientos suicidas se alejen de él. Lo están protegiendo de todas las formas posibles”.