Pachuca aplasta a Xolos y se mete en puestos de Liguilla

Los Tuzos de Pachuca lograron una importante victoria durante la Jornada 10 de Liga MX al imponerse a los Xolos de Tijuana en la cancha del Huracán, luego de obtener un marcador final 4-0 y sumar tres unidades más. Stiven Barreiro, Leonardo Ulloa y Edwin Cardona, fueron los encargados de anotar los goles que dejaron a los caninos en la cancha con una derrota más en el certamen de Liga MX.Desde el inicio del encuentro la escuadra local comenzó a buscar la ventaja en el marcador, situación que lograron concretar al minuto 09 mediante un remate de cabeza del defensa Stiven Barreiro.Los Xolos de Tijuana aún no se reponían del primer gol que recibieron por parte de los Tuzos, cuando el delantero Leonardo Ulloa al minuto 14 logró derrotar a la defensa de los caninos y así ampliar la ventaja de los 2-0, misma que les daba los tres puntos de la Jornada 10 del Cl19.Al reanudar las actividades en el Huracán tras el descanso, Edwin Cardona marcó un gol más para ampliar la ventaja de los locales y dejar a los visitantes con una difícil situación para buscar el empate y la posible remontada para quedarse con la victoria de este encuentro; el mismo Edwin Cardona selló su doblete en el encuentro al minuto 52 para asegurar los tres puntos de este partido, dejando el marcador en 4-0.Los Xolos de Tijuana buscaban por todos los medios llegar a la meta de Alfonso Blanco para poder romper el cero, pero la acción defensiva de los locales logró mantener el marcador igual y así conservar la ventaja de cuatro goles y así sumar tres unidades para mantenerse en las primeras posiciones de la tabla general y acceder a la Liguilla que los ha evadido por cuatro torneos al hilo.Por su parte los Tuzos de Pachuca mantenían el ataque sobre la meta de los caninos a pesar de que ya contaban con una ventaja amplia para asegurar la victoria, buscando un quinto gol para que la diferencia de goles les favorezca y así no depender de resultados externos a la escuadra hidalguense y así lograr el objetivo del Clausura 2019 de Liga MX.Con este resultado los de la Bella Airosa suman tres unidades más y así mantener la posibilidad de acceder a la ‘fiesta grande’ del balompié mexicano, logrando el objetivo dentro de este torneo y pelear por la corona de la Liga MX, sin embargo deben mantener los buenos resultados para que no queden fuera de los ocho primeros puestos de la tabla general.