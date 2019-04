Pachuca consigue su boleto a la liguilla

El Pachuca avanzó a la liguilla ganando 1-0 a costa de un Atlas disminuido por dos expulsiones, en un primer tiempo protagonizado por el silbante Roberto Ríos, que revisó en el VAR todo lo que pudo, agregando once minutos en la mitad inicial.El tanto de los ‘Tuzos’ cayó hasta el segundo tiempo y con los zorros ya inofensivos, con solo nueve jugadores en la cancha. Al 47’, Edwin Cardona anotó con un zapatazo de media distancia que entró en el ángulo derecho del marco de Édgar Hernández, tras haber pegado en el travesaño.El golazo del colombiano prácticamente acabó con el ánimo de los rojinegros, mermados en lo físico y en lo táctico por el exilio de dos de sus elementos importantes. El ‘Rifle’ Andrade y Jorge Segura se habían ido a las regaderas a los minutos 7’ y 31’respectivamente, por entradas desmedidas, que, a pesar de su claridad, fueron señaladas gracias al video arbitraje.Con nueve jugadores el Atlas fue un equipo mucho más aferrado. Sin embargo, fue imposible para los zorros equilibrar el duelo. Prácticamente todas las jugadas de peligro eran de los ‘Tuzos’, y al cuadro de Leandro Cufré no lo quedó más que defenderse e intentar generar algún esporádico contragolpe. Se acercaron en un par de ocasiones, pero el Pachuca no sufrió demasiado, aunque tampoco hizo lo propio para ampliar su ventaja, y se conformó con una mínima diferencia, que le es suficiente para ya poder hablar de los cuartos de final.Pachuca llega a 28 puntos y está matemáticamente clasificado a la liguilla, ocupando de momento la quinta posición; mientras Atlas se queda con 16 unidades en el lugar 14 de la tabla general.