Paciente de coronavirus en Torreón está bajo control

El Secretario de @SS_Coahuila, @DrRobertoBernal informó en rueda de prensa que: Tras llevarse a cabo la serie de análisis que marcan los protocolos, se concluyó en el registro de una paciente que dio positivo al #CORONAVIRUS #COVID19 en #Torreón. pic.twitter.com/tQfQuRFq56 — Gobierno de Coahuila (@GobDeCoahuila) February 29, 2020

El secretario de Salud de Coahuila,, informó que el caso de la mujer contagiada de coronavirus está controlado.En conferencia de prensa, indicó que"Hay que hacer un cerco sanitario de 14 días, entonces la familia tiene que estar 14 días en aislamiento junto con las personas que trabajen en la casa", dijo."Hablé personalmente con la mamá y, no hay una propagación importante".El funcionariode prevención."No hay datos de alarma, todo sigue normal. Las recomendaciones que todos saben: no saludar de beso o mano, no acudir a lugares concurridos, usar geles, tomar agua, frutas y verduras y cuando haya necesidad y cuando haya síntomas acudir pronto al médico", señaló.ACCIONESEntre las acciones que ya se han llevado a cabo están las siguientes:.- Se le dieron las recomendaciones necesarias a sus contactos directos, quienes están asintomáticos (hasta el momento no presentan síntomas)..- Se iniciaron las medidas sanitarias de protección..- Se inició con la búsqueda de contactos extra domiciliarios y que pudieron tener contacto con la paciente en un avión que la trasladó de la Ciudad de México a Torreón. Para ello se trabaja con la aerolínea..- Una vez localizados, se iniciará con ellos el protocolo para detectar si son portadores del COVID-19, y de ser así tomar las acciones pertinentes..- Estos protocolos ya se llevan a cabo con familiares, amigos y personas de su entorno educativo..- Se ha informado de lo anterior a la Secretaría de Salud Federal, con la que se trabaja en forma coordinada..- La Secretaría de Salud de Coahuila reitera que cuenta con la capacidad para atender este tipo de situaciones..- Se hace un llamado a la población a no caer en falsas alertas, a estar informados a través de las vías oficiales, así como a seguir las recomendaciones de higiene que se han emitido al respecto.