Paciente de Torreón con Covid-19 está bien, afirma su padre

Escuchar Nota

Torreón, Coah.- En un mensaje difundido en redes sociales, la familia que se encuentra aislada en su domicilio de Torreón por el coronavirus informó que Ángela, la joven que dio positivo al Covid-19, se encuentra bien de salud.



El mensaje es atribuido a Javier Quintanilla, el padre de familia, quien precisó que la joven llegó a Torreón el martes 25 de febrero y no fue sino hasta el jueves que presentó los primeros síntomas.



"Estimados amigos, les quiero compartir que el día de hoy, sábado 29 de febrero a las 16:30 horas, fuimos notificados por personal de la Secretaría de Salud del Estado de Coahuila, que tan atinadamente encabeza el doctor Roberto Bernal Gomez, que los exámenes practicados a mi hija Ángela resultaron positivos para coronavirus Covid-19", dice el mensaje.



"Ella llegó de Milan, donde estudia, el martes 25 de febrero, presentando primeros síntomas el jueves 27 por la mañana".



En el mensaje se detalla que la joven no expuso al contagio a otras personas.



"Desde ese momento (el jueves por la mañana) está aislada en la casa de todos ustedes, nunca estuvo hospitalizada y se encuentra bien de salud".



"A partir de hoy estamos mi esposa Ana Isabel, mi hijo Javier y un servidor en cuarentena hasta el 11 de marzo o hasta que personal de la Secretaría de Salud nos lo indique".



El secretario de Salud en Coahuila, Roberto Bernal, aseguró que, en el lapso en el que la joven estuvo asintomática, en Milán, España, la Ciudad de México y en Torreón, no representó riesgo alguno de contagio para las personas a su alrededor.