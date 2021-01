Pacientes Covid-19 mueren en ambulancias tras esperar hasta cinco horas para ingresar a hospital

Escuchar Nota

La crisis por la altay el repunte de contagios por(COVID-19) en la Ciudad de México se refleja en la emergencia que viven todos los días las ambulancias.Lasllegan a esperar afuera de un hospital hasta cinco horas para que les reciban a unincluso, ha habido casos de muertes dentro de ambulancias.Es una lucha contra el virus y contra el tiempo, todos los días.Lostrabajan 18 horas diarias, mientras que familiares de personas con COVID-19 no paran de solicitar sus servicios, aunque no haya hospital a dónde llevarlos.Esto sucede todos los días, según Fernando Áviles, propietario de XE Médica, que da el servicio de ambulancia particular y cuyos paramédicos no han sido vacunados.Avilés pide que agilicen la venta de la vacuna, o los incluyan en el programa, pues como él, muchos rescatistas, están expuestos a contagiarse todos los días.El drama que viven todos los días las familias que tienen un paciente COVID-19 es mucho que algunos de los cuales se resignan a perder la vida en sus domicilios.Inclusive, la batalla por conseguir oxígeno provoca que las personas roben tanques de las propias ambulancias.Carlos Caballero, rescatista desde hace más de 20 años, ha sido testigo de la crisis que ha escalado por la pandemia y que los deja con un sentimiento de frustración pese a todo el esfuerzo que él y sus compañeros hacen por los capitalinos.Con esto, el día a día de los paramédicos se torna complicado. Todos los que laboran en instituciones privadas no han sido parte de un censo y ni siquiera están en la lista de espera para recibir la vacuna.Ante ello, su desesperación crece.