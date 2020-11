Pactan AMLO e IP mesa para discutir outsourcing

Escuchar Nota

"Platicamos con todo el gabinete que tiene que ver con el asunto económico y se declaró en sesión permanente para poder tratar de llegar a un acuerdo", expresó.





"Sobre todo en aras de tener confianza en la inversión en México, en los negocios que sigan trabajando, fue una reunión cordial, muy amable, vamos a estar en sesión permanente".



"El diálogo generalmente lleva a acuerdos, esperamos que así sea. Creemos que hay que hacerle modificaciones (a la iniciativa presidencial), estamos totalmente en contra de la evasión de impuestos, de las llamadas factureras y la subcontratación por supuesto que regularla, pero es una actividad que es buena y que nos ayuda en el País a ser más competitivos", expresó.



"Lo que hay que atacar aquí es la subcontratación ilegal y en ese sentido estamos totalmente de acuerdo con el Gobierno, con el Presidente, de atacar la subcontratación ilegal, que hace un daño terrible. Nosotros como iniciativa privada somos los primeros en estar de acuerdo porque es competencia que nos afecta a todos los que sí cumplimos con las leyes y las normas".



acordó esta noche con los dirigentes del sector empresarial instalar una mesa permanente de diálogo, entre la iniciativa privada y su gabinete económico, para dialogar sobre la reforma en materia de subcontratación.Tras una reunión privada en Palacio Nacional, los presidentes del, informaron que se volverán a reunir el próximo lunes con el Mandatario para analizar los avances de la discusión.El titular del CCE aseguró que existe apertura y disposición del Jefe del Ejecutivo para modificar la iniciativa que envió a la Cámara de Diputados, con la que se pretende prohibir la subcontratación y penalizarla hasta con cárcel."Creemos nosotros que la reunión caminó muy bien, él nos pidió que nos mantuviéramos, fueron las palabras que utilizó, en sesión permanente con el gabinete que se encarga de estos temas y llegamos al acuerdo de que, a partir de mañana, vamos a estar trabajando en sesión permanente", dijo Salazar."Nos van a escuchar todas nuestras preocupaciones, que es lo más importante, y vamos a tratar de llegar a acuerdos"."Total, yo creo que nos está convocando, estamos sentados en la mesa y nos comprometimos a que la próxima semana nos van a volver a ver aquí en la noche y estaremos otra vez ya con el acuerdo que hallamos llegado con su gabinete", afirmó."Si el acuerdo es que no llegamos a ningún acuerdo, pues eso es lo que vamos a informar, pero yo estoy convencido de que vamos a encontrar acuerdos que convengan a todos".A pregunta expresa, el presidente del CCE sostuvo que López Obrador está dispuesto a modificar la redacción original del proyecto."Totalmente, totalmente", respondió.Por su parte, Cervantes manifestó que la clave de cualquier modificación es garantizar la confianza en las inversiones.Entrevistado por separado, Antonio del Valle, presidente del Consejo Mexicano de Negocios, se pronunció a favor de regular y no prohibir la subcontratación.Advirtió que se trata de un esquema, que bien utilizado, ayuda a incrementar la productividad de las empresas.Reconoció que es necesario combatir los excesos y abusos, además de garantizar que se aplique la ley y se evite la evasión de impuestos."Totalmente, pueden ver estuvimos reunidos con él por más de una hora", agregó.Por otro lado, los dirigentes empresariales informaron que en los próximos días el Presidente realizará un nuevo anuncio en materia de infraestructura.Aunque no dieron detalles, el jueves próximo se cumple justo un año de la firma del primer Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura con el Sector Privado.