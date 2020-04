Pactan gobernadores alianza para el trabajo y recuperación económica del noreste

Escuchar Nota

Con el propósito de definir estrategias conjuntas para aminorar los impactos económicos de la pandemia en empleos e ingresos de los trabajadores, este día se llevó a cabo laAdemás de empresarios y alcaldes de estas entidades federativas. En total, entre asistentes presenciales y conectados vía digital, la reunión convocó a más de 3 mil asistentes.coahuilense, en su intervención mencionó que para conseguir el propósito antes mencionado, los mandatarios estatales presentes han decidido integrar grupos de trabajo que reunirán el talento, experiencia y conocimientos de empresarios, funcionarios públicos, expertos y académicos.Estos grupos trabajarán en la búsqueda de soluciones, proyectos, alianzas, medidas emergentes y cambios legales, lo que sea mejor para proteger los empleos y levantar la economía.Agregó que esta dinámica donde todos pueden contribuir, es fundamental para la recuperación económica de nuestro pais, y que si se logra construir esta gran alianza se podrá incluso llegar más lejos.Recordó además que la idea de unir voluntades para atender los grandes retos que enfrenta la Región Noreste no nació ahora, ya que desde hace tiempo los gobernadores de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila decidieron articular esfuerzos para llegar más lejos en la tarea de dar seguridad a sus ciudadanos, y en forma coordinada han logrado blindar sus fronteras comunes y contener la incidencia delictiva coordinados con el Ejército y la Guardia Nacional.Por otro lado, indicó que con el Gobierno de Durango se tiene una estrecha coordinación en la atención de temas regionales, como la seguridad pública, el medio ambiente, el uso racional del agua, el desarrollo económico y la infraestructura urbana.De la misma manera, mencionó que ante la pandemia decidieron trabajar juntos y poner en marcha acciones preventivas para disminuir la incidencia de contagios entre la población y prepararse mejor para atender a las personas que contraen esta enfermedad.Recalcó a los empresarios que sus gobiernos son y siempre serán sus principales aliados.Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Gobernador de Tamaulipas, aseguró que esta es una iniciativa histórica que dará la pauta para revertir los efectos negativos y poder potencializar el progreso y desarrollo de los estados del noreste del País, (Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas), así como de Durango y Michoacán, entidades que han decidido sumarse a esta esfuerzo.Expresó que México ha cambiado notablemente, pero no así las reglas que definen lo que cada Estado aporta a la riqueza nacional y lo que recibe a cambio de esos esfuerzos.Advirtió además que la crisis sanitaria les ha obligado a dar un nuevo paso al frente, por lo que no pueden esperar a que las soluciones lleguen desde el centro del País, sobre todo frente a la resistencia por parte del Gobierno Federal a una intervención profunda para la reactivación de la economía, la preservación del empleo y el patrimonio de los mexicanos.Por su parte, el anfitrión Jaime Rodríguez Calderón, Gobernador de Nuevo Léon, manifestó que todos los temas que los empresarios de las cinco entidades federativas expusieron en esta reunión se integrarán para hablarle a la Federación en ese sentido, y que cada Estado haga lo correspondiente con los recursos con los que cuenta.Por su parte, José Rosas Aispuro, Mandatario duranguense, mencionó que hoy se tienen que sumar todas las capacidades institucionales de los tres órdenes de Gobierno para enfrentar esta crisis sanitaria.Silvano Aureoles Conejo, Gobernador de Michoacán, coincidió con sus homólogos en que la revisión a fondo al Pacto Fiscal Federal es urgente.