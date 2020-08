Padece Covid Arturo Ortiz de la Santanera

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Mandando un ramito de flores fue como se pudo despedir Arturo Ortiz, percusionista de La Sonora Santanera, de su amigo Andrés Terrones. Y aunque le hubiera gustado ir al velorio no pudo, porque reveló que está enfermo de Covid-19 y la enfermedad se le ha complicado.



“Yo humilde e incógnitamente le mandé un ramito de flores con mucho cariño, pero yo no pude asistir porque me estoy levantando de esta enfermedad que me dio muy fuerte. Tengo Covid y me dio con complicaciones de anemia. Gracias a Dios estoy por salir, tengo 15 días de estar encerrado. Está muy atenta mi familia y una chica muy linda que es enfermera, que es la que me está atendiendo”, dijo Ortiz.



El músico de 74 años explicó que empezó a sospechar que se había contagiado cuando perdió el olfato y empezó a sentir dolor corporal y debilidad.



“Pierdes el olfato, te duele todo el cuerpo, empiezas a sentir escalofríos, empiezas a sentir muchas cosas. Fui al médico y me mandó a hacer la prueba de Covid, estaba muy decaído, con dolor de cuerpo, y ya cuando me dieron la noticia ya me lo imaginaba porque perdí el olfato, el sabor de las cosas, me dio una diarrea muy fuerte; me dio una infección intestinal que estuve sangrando y eso me provocó anemia”, detalló.



Un susto indescriptible es lo que sintió al principio el percusionista cuando se enteró de que se había contagiado.



“Cuando me dieron la noticia fue quedarme callado y tomé en cuenta que los expertos dicen que del 10 al 15% de los que se enferman de Covid mueren, los demás logran salvarse. Afortunadamente a mí no me hospitalizaron, yo he estado aquí en casa, aislado totalmente, y no salgo, solo para el baño.



“Después de 15 días empecé a probar alimentos y a tolerar la comida, cada día estoy más fuerte porque me sentía muy débil con la anemia”, compartió.



No se explica cómo pudo contagiarse porque siempre estuvo cuidándose y tomando las medidas sanitarias necesarias, pero piensa que pudo ser en una de sus salidas al

supermercado.