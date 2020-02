Frenan nuevas normas y más vigilancia a maquila

Escuchar Nota

La, que hasta ahora había tenido un, se enfrenta a nuevas normas y a mayor vigilancia que está llevando al sector a un freno que no se veía desde hace 13 años.Los establecimientos de este tipo se agrupan en el programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de servicio de Exportación (), bajo los cuales se pueden importar temporalmente los bienes para ser utilizados en un proceso industrial o de servicio de exportación, por lo queSin embargo, las autorizaciones para obtener más permisos de operación se han desplomado en el último año.En 2019para pertenecer al programa IMMEXy solo se reportaron 182 permisos, el nivel más bajo desde 2006, año en que se publicó el decreto de fomento.En diciembre pasado Grupo Reforma reveló queque tiene permiso como IMMEXal rentar las autorizaciones a otras firmas. Incluso se anunciaban en redes sociales.La Secretaría de Economía realizó cambios drásticos en el otorgamiento de autorizaciones.Entre los cambios está que antes las subdelegaciones estatales de la Secretaría de Economía tenían la facultad de otorgar esas autorizaciones, pero ahora todo se realiza a nivel federal y desde la Ciudad de México, explicó Ricardo Méndez, líder de consultoría en la firma TLC Asociados.Recordó que este cambio ocurrió desde junio de 2019.Aunque el trámite se hace de manera electrónica,, cuando anteriormente se requerían 10 días, destacó. Además, las autoridades revisan los documentos y trámites a mayor detalle, por ello el retraso, agregó.La reducción de autorizaciones también responde a que ahora las empresas que quieran contar con el programa IMMEXpara elaborar la fe de hechos que compruebe aspectos como el giro del negocio, existencia de maquinaria, materias primas y personal, entre otros aspectos, refirió."Antes la delegación te visitaba y hacía la inspección, pero ahora como no tienen facultades,", informó Méndez.Comentó que este servicio tiene un costo de entre, el cual es pagado por la empresa.Pese a los retrasos, el especialista adelantó que las empresas continuarán tramitando las autorizaciones, pues el programa ofrece atractivos beneficios fiscales que estimulan la actividad de exportación.Entre las razones de la disminución está que debido al tema de, las autorizaciones para el programa se concentraron a nivel federal, lo que provocóen las autorizaciones, dijo Luis Aguirre, presidente de Index nacional, donde se agrupan las empresas IMMEX.Pero no todos los notarios cuentan con la experiencia en lo que refiere al proceso productivo de la industria de manufactura, por ello varios trámites fueron rechazados, comentó Aguirre."No llenaba todos los requisitos, ni esa fe de hechos que les permitiera a las autoridades de Economía, a nivel central, pues identificar o entender si había suficientes argumentos para poder autorizar un nuevo programa IMMEX", explicó Aguirre.Por ahoratrabaja, en conjunto con la Secretaría de Economía, para asesorar a su membresía sobre cómo hacer la fe de hechos, comentó Aguirre.