Padece San Francisco, EU, epidemia de indigentes; defecan en público

Es bien sabido que en un supermercado te puedes encontrar de todo,quizás no sea exactamente lo que esperas ver. Sin embargo, eso fue lo que presenciaron los horrorizados compradores de una tienda Safeway en San Francisco, según reportó el Washington Examiner.Como puedes ver en la imagen,en una sucursal de la cadena, no sin antes conseguir un papel higiénico que acomodó junto a él.Después de hacer lo suyo,y se metió a un Starbucks cercano.Aunque no lo creas, este incidente no es aislado en San Francisco, pues recientemente ha habido muchos casos de personas sin hogar que defecan en público sin ningún pudor. De hecho, las autoridades de la ciudad ya han respondido a más de 28 mil quejas de este tipo tan solo en este año, de acuerdo con iHeart.Incluso,cuyo único deber es limpiar los desechos humanos que las personas sin hogar dejan en la ciudad, según informó Kron4.El problema se ha vuelto tan grave, que el político de San Francisco, Matt Haney, comentó que este asunto es una vergüenza nacional.