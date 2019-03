Padece trastorno del sueño 28% de la población en México

Al menos 28 por ciento de la población en México padece trastornos del sueño, por lo que se debe promover la prevención, educación y comprensión del tema, señalaron especialistas de la Sociedad Mexicana para la Investigación y Medicina del Sueño (Somims).En conferencia de prensa, previa a la celebración del Día Mundial del Sueño, el próximo 15 de marzo, la presidenta de la Somims, Guadalupe Terán Pérez, indicó que el objetivo de esa fecha es reflexionar sobre la importancia del sueño.Dicha celebración este año tendrá el eslogan “Sueño saludable, envejecimiento saludable”, porque “dormir bien tiene que ver con cómo vamos a envejecer”.Refirió que en 2016 la Encuesta Nacional de Salud cuestionó “cómo duermen los mexicanos” y aproximadamente un 28.4 por ciento de la población tuvo tiempo de sueño reducido, es decir, menos de siete horas diarias, cuando lo ideal es dormir entre siete y nueve horas diarias.Ello provoca que el 27.8 por ciento de la población esté en alto riesgo de padecer síndrome de apnea obstructiva del sueño o insomnio (dificultad para dormir más de tres días por semana), lo cual afecta al 18.8 por ciento.“Al dormir bien, nosotros vamos a estar más protegidos de enfermedades, cuando estamos enfermos necesitamos dormir para recuperarnos, dormir nos sirve para restaurar el organismo, para regular la temperatura corporal, para sintetizar proteínas que nos van a mantener funcionales durante el día”, comentó.Agregó que “nos sirve para llevar a cabo procesos cognitivos como el aprendizaje, la memoria, la creación de nuevas estrategias, nos genera herramientas de descanso en general para restablecer la energía, donde en la medida que dormimos bien, vamos a ser funcionales en el día a día”.En caso contrario, el no dormir en la noche, en las mujeres se corre más riesgo de cáncer de seno y en los hombres, de cáncer de próstata, aunado a hipertensión y problemas cardiovasculares.La especialista en trastornos del sueño enfatizó la necesidad de crear programas preventivos, educar y sensibilizar a profesionales de la salud sobre medicina del sueño.De igual forma, instrumentar políticas públicas para regular los turnos laborales, jornadas escolares y programas de psicoeducación sobre el sueño y difusión de información en torno al tema.A su vez, el vicepresidente de la Somims, Ulises Jiménez Correa, expuso que el uso de dispositivos electrónicos disminuye e impacta el tiempo de sueño, lo cual afecta en la actividad cotidiana del individuo.“Ver la televisión acostado, usar el –teléfono- celular en la cama antes de dormir, a veces también revisar los mensajes que han llegado durante la madrugada, o quizás lo primero que hacemos al despertar, es revisar qué mensajes llegaron mientras estábamos dormidos, esa exposición a la luz brillante, es lo que no nos va a dejar dormir bien”, manifestó.Aunque no todos duermen ocho horas diarias, de hacerlo, una persona de 60 años de edad habría dormido 20 años, con tres mil horas de sueño al año, “eso quiere decir que el sueño no es cualquier cosa, el sueño es una necesidad, es algo vital para nuestra salud”, señaló el también responsable de clínicas de trastornos del sueño, en la Facultad de Medicina de la UNAM.“Tenemos que dormir bien, ese es el mensaje, sin embargo, ahora vivimos en una sociedad que está activa las 24 horas del día, toda la semana, los 365 días del año, en diferentes escenarios, seguridad, salud, transporte, son sólo tres ejemplos que se mantienen activos las 24 horas”, mencionó.Señaló que los trastornos del sueño pueden presentarse, incluso desde el nacimiento y los principales motivos de consulta con especialistas en la materia son el insomnio y los ronquidos.En tanto, el director de la Clínica del Dormir en San Pedro Garza García, Francisco Javier Guerrero Campos, anunció que del 16 al 19 de octubre próximo, Monterrey será sede del XIII Congreso Bienal Medicina del Sueño, con la participación.Indicó que el Congreso tendrá el apoyo de un comité académico local y tendrá como sede instalaciones del Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León.