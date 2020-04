Padecen saltillenses Covid-19 pese a no tenerlo

Escuchar Nota

trabajadores sobreviven, la mitad de su sueldo; una madre a días de parir no tienea una clínica y un niño con hambre porque sus padres están desempleados,un virus que también se sufre por los efectos que causa y hunde de nuevo en la pobreza a los saltillenses que la habían librado.Aunque la mayoría piensa quele temen al desempleo indefinido, la imposibilidad de salir a ganarse el pan de cada día; a la incertidumbre y el hambre. Así también“Encomendarse a Padre Dios o encerrarse en casa y esperar la voluntad de Jesús” es la única opción para decenas de habitantes en la periferia de Saltillo, donde es imposible seguir las indicaciones de salubridad,pues las condiciones en las que viven apenas alcanzan para lavarse las manos… y sólo cuando hay agua.pero nosotros cómo le hacemos si apenas y cae agua pa’lavarse; ahí andamos llenando los tambos, pero cuando no hay agua pues ni cómo”, explicó Guadalupe Leija, quien también arremete el, dejándola sin ingresos para sobrevivir durante la cuarentena.Aunque algunos de los trabajadores, como en el caso de Sergio Cruz,, no alcanza para mantener las cuatro bocas de sus hijos y esposa, razón por la cual busca opciones como vender fierro para “sacar un poco más de dinero”,pues tampoco sabe si conservará su trabajo si se amplía la cuarentena, como rumoraban entre los pasillos de la fábrica para la que trabaja.Esta situación vulnera aún más las condiciones en las que se encuentran las familias de colonias como Héroes de Nacozari y Morelos Quinto Sector, en donde, si antes “rascaban en sus bolsillos para completar sus alimentos”,los riesgos se multiplican, como en el caso de Karla Espinoza, quien espera el nacimiento de su cuarto hijo los próximos días, aunque lo reciban sin empleo, dinero o un mundo libre de un virus.“Ya tengo pase al (Hospital) General y todo; es en estos días, porque ahoritasi se me rompe la fuente”, comentó la madre de 23 años, quien teme que, además de la, ahora pueda contagiarse de ingresar a un nosocomio.cuando ni siquiera hay oportunidad de tener acceso a agua potable, mientras que la impotencia de no poder salir a las calles para llevar un pan a su mesa frunce aún más su seño buscando aluminio que vender o endurece sus manos lavadas con barro, que no detienen la fábrica de ladrillos.El coronavirus no ha contagiado a los suyos, pero los hunde en la condición económica de la que salieron con el esfuerzo diario de fabricar ladrillos, trabajar de obreros, vender reciclados o “andar en la obra”,