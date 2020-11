Padre abusa de su hija por 23 años y tienen cuatro hijos

Escuchar Nota

Argentina.- Por 23 años, el padre de una joven la violó en su propio hogar, y a pesar de que tuvo cuatro hijos con ella, la madre no se dio cuenta.



Desde que la víctima tenía 9 años, Hugo Víctor “N”, abusó sexualmente de su hija Natalia “N”, y gracias a las pruebas de ADN que le practicaron a sus cuatro hijos, se comprobó el delito.



La mujer narró que su padre la llevó a un viaje a bordo de una moto que tenía cuando tenía 9 años y se detuvo en un pastizal donde la arrojó al suelo y la violó.



Su pesadilla que inició de esta forma, duró 23 años, por el miedo que le tenía a su progenitor, quien constantemente la amenazabada para que no dijera nada.



Cuando Natalia “N” iba a cumplir sus 14 años de edad, salió embarazada del primer hijo y su madre se negaba a creerlo porque no salía de su casa y no tenía novio, pero al ser cuestionada, inventó que había sido un albañil con quien tuvo una relación fugaz.



Con el paso de los años, las violaciones continuaron y eso originó el nacimiento de tres niños más, que no fueron reconocidos por ningún padre, pues eran producto de los abusos sexuales.



La víctima cansada de las agresiones sexuales, se armó de valor y denunció a su papá ante autoridades y finalmente el hombre fue detenido por la Fiscalía de Argentina.



Para tristeza de la mujer, su familia no creyó en su testimonio, hasta que conoció los resultados de ADN en los cuatro menores, que resultaron ser hijos de su abuelo.



Hugo Víctor “N”, fue acusado de los delitos de violación, corrupción de menores, amenazas y portación ilegal de armas. Por lo que se espera que de ser declarado culpable, sea condenado a 35 años de cárcel.



Por El Imparcial