Padre de Checo Pérez quiere ser alcalde de Guadalajara por Morena

“Hoy me encuentro feliz por haber tomado la decisión de postularme por el Partido Morena. Sabemos que tenemos un potencial enorme para hacer crecer nuestra ciudad, en unidad, comprometido y con transparencia lo lograremos”, escribió Antonio en su cuenta de Instagram y compartió una foto de él con el oficio de su registro frente al Palacio de Gobierno del municipio de Guadalajara.



, no baja la guardia y tampoco pierde la esperanza de ingresar a las filas de la política local en su natal Jalisco, donde hace un año y medio buscó ser el “Delegado de Programas para el Desarrollo”, mejor conocido comodel gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. A pesar de que el mandatario no lo eligió a él, en esta ocasión,anunció que se registró como precandidato por el Partido Morena para competir por la alcaldía de Guadalajara.Sin embargo, no es la primera vez que Antonio compite por este cargo, en 2015 fue el abanderado delpor esta misma alcaldía, pero perdió, aunque las ganas de participar en los cargos más altos de la política no se le agotaron, ya que en las elecciones de 2018 fue el candidato de Morena al Senado de la República por Jalisco y tampoco obtuvo el triunfo.Aunque ningún miembro de su familia,, se ha pronunciado por las aspiraciones políticas de Pérez Garibay, es un hecho que como familia lo apoyan y lo respaldan en sus decisiones, ya que horas después, el hombre de 61 años de edad publicó una foto junto a dos de sus tres hijos, Paola y Checo, así como de Marilú Mendoza, la mamá de sus herederosEn una entrevista que otorgó Antonio en octubre de 2019, aseguró que su intención de entrar a la política se vio principalmente motivada por el secuestro de dos de sus hijos en 2009, un hecho que lo marcó para siempre. Asimismo, explicó que la persona que lo invitó a las filas de la Cuarta Transformación fue Marcos Fastlicht Sackler, suegro deCon información de Revista Clase