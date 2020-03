Padre de ‘El Marro’ podría ser liberado; no tiene orden de captura

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Por un retén aleatorio, elementos de las fuerzas estatales de Guanajuato y la Guardia Nacional dieron con Rodolfo Yépez, papá del líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, José Antonio Yépez Ortiz, El Marro.



MILENIO confirmó que el jueves por la tarde-noche, en un retén aleatorio en la zona centro del municipio de Celaya fue detenido un vehículo Toyota negro en el que viajaba el papá del Marro, quien en un primer momento se identificó con otro nombre.



Los elementos ubicaron su conexión con el líder huachicolero pero al no existir una orden de aprehensión en su contra realizaron una exhaustiva revisión al vehículo.



Primero detectaron que el Toyota contaba con placas sobrepuestas y horas más tarde confirmaron que tenía reporte de robo.



¿Qué dice el código penal de Guanajuato?



El código penal de Guanajuato indica que conducir un vehículo robado se cataloga como “robo equiparado”, lo que no implica prisión preventiva y pueden salir bajo fianza, ya que no es considerado un delito grave.



​Las autoridades estatales no cuentan con ninguna orden de aprehensión contra el padre del Marro y hasta este momento no hay claridad de si el gobierno federal tiene alguna indagatoria por algún delito federal. Por lo que de no ser así, Rodolfo Yépez podría quedar en libertad.



A principios del año pasado con el inicio del operativo “Golpe de Timón” que tiene como objetivo capturar al líder huachicolero, se realizó un cateo en la casa de sus padres pero al no ubicarlo y no haber ninguna investigación respecto a ellos, no se procedió en contra de Rodolfo ni de su esposa.



De acuerdo a información proporcionada a MILENIO, en esa casa incluso se detectó un antiguo sótano que conectaba con otro inmueble en la que actualmente siguen viviendo los padres del criminal en Villagrán.