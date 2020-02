Padre de estudiante, acusado de formar secta sexual con amigas de su hija

Escuchar Nota

“Larry Ray es un estafador psicótico que ha victimizado a todos los amigos que ha tenido. Han pasado cerca de 20 años desde la última vez que escuché de él, pero su reinado de terror continúa”, le dijo Kerik a la revista en ese momento.

fue arrestado en su casa de Piscataway, Nueva Jersey, esta mañana, bajoUna de sus supuestas víctimas, ex compañera de vivienda de su hija en el, estaba en la casa en ese momento, dijeron las autoridades.Supuestamente Ray (60), dijeron el martes las autoridades en Manhattan.Supuestamente Ray ganó medio millón de dólares con una mujer víctima, dijeron los fiscales federales en la acusación. Previamente“Si no estás enojado, no tienes alma”, dijo sobre el caso William Sweeney, subdirector de la oficina delen Nueva York, en una conferencia de prensa en Manhattan.Ray se embarcó en su plan, cuando, que era estudiante de segundo año en Sarah Lawrence College,, dijoAl principio,, según la acusación. Pronto comenzó a dar una conferencia al grupo de jóvenes “sobre su filosofía personal ycon el pretexto de ayudarlos”.Ray luego lanzó lo que equivalía a un reinado de terror desobre sus víctimas, dijeron los federales. Supuestamentepara mantenerlas bajo su pulgar y obligarlas a cumplir sus órdenes.En un caso, Ray personalmente, la obligó a tener relaciones sexuales con una víctima masculina mientras la observaba y l, dijeron los fiscales.En un momento, Ray, dijo a la prensa el fiscal federal de Manhattan, Geoffrey Berman.Los presuntos delitos de Ray fueron expuestos públicamente en la revistaen abril de 2019.Ray fue padrino en la boda del ex jefe de NYPD,, quien fungió como Comisionado entre 2000-01.