Padre e hija salen todos los días disfrazados a tirar la basura en España

No obstante, estas necesidades ahora se han convertido en las únicas cosas que nos dan esa sensación de libertad para tomar aire fresco.Quienes tienen niños en casa pueden vivir el encierro de diferente manera y hasta ellos saben que esta situación es una de las más aburridas que estamos pasando. Y aunque ya hemos intentado de todo para hacer que estos días puedan fluir con más “normalidad”, nuestras ventanas y balcones se han transformado en el único lugar donde podemos tener ese “aire fresco” que tanto añoramos.Pero muchas personas nos han demostrado en divertidos retos virales que las cosas no tienen que ser malas y esta cuarentena puede tener un lado positivo en nosotros.Jaime decidió tirar su basura de una manera muy peculiar, y sin duda se convertiría en algo que sus vecinos esperarían día con día desde sus ventanas, primero lo hizo disfrazado de “Olaf”, el popular muñeco de la película “Frozen” y a este épico disfraz le siguieron varios: un pirata, un policía y un dinosaurio.Esta actividad fue tomando un giro que robó los gestos de ternura de todo su vecindario. Y cuando se levantó la cuarentena en España, su pequeña hija Mara, de 3 años de edad, pudo unirse a esta actividad y regalar a sus vecinos en Puertollano los mejores looks con disfraces Desde su perfil de Instagram, Jaime ha estado compartiendo cada uno de sus disfraces con su pequeña hija, así como ha posteado varios videos donde destacan las medidas sanitarias que este hombre tiene salir a la calle.Con el paso de tiempo y el desconfinamiento en España este hecho fue ganando popularidad, sobre todo por los disfraces, pues, “estos fueron comprados en la cuarentena y algunos fueron hechos con materiales que teníamos en casa”, declaró Jaime a un portal de noticias español Bebés y más.Por ello, te dejamos los mejores looks que Jaime y su hija Mara que dejaron impactados y muriendo de ternura a todos sus vecinos.Rapunzel y Pascal se hicieron presentes para ir a tirar los desechos, al fin pudieron salir de la torre.Goku y Gohan siempre fueron una dupla ganadora y ahora van contra el enemigo de toda la humanidad: el Covid-19.Las mejores bailarinas de toda la ciudad han llegado para dar un show inolvidable.En tiempos de cuarentena necesitamos más que nunca a un superhéroe y El Hombre Araña es el mejor para este caso.Todas necesitamos un cuento de hadas y en este caso Jaime cumplió el sueño de su pequeña.Sus disfraces fueron tan virales que personal de salud en España les hicieron un pequeño homenaje en su camino a tirar la basura.