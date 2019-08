Padre e hijo, ¡el amor más puro!

Cristian Sánchez, de 10 años, se integró al primer 21K de Tele Saltillo para cargar sobre los hombres a su padre, Jesús Salvador Sánchez y lograr que cruzara la meta.Los intensos rayos del sol le causaron cierta deshidratación tras varios kilómetros recorridos y calambres en una de sus piernas, pero Jesús Salvador Sánchez logro completar los 21 kilómetros, con ayuda de su pequeño, a quien no le importó recorrer un tramo aunque no recibiera una medalla pues su mayor recompensa es su padre.“Nació de él, se metió al carril para ayudarme a cruzar la meta sin importar que no recibiera medalla, ahora estoy más que convencido que siempre estará y yo también para él para que siempre sea un buen muchacho”, agregó el padre luego de recibir su propia marca récord de 2 horas con 40 minutos pese a la lesión.