Padre e hijo fallecen en el piso de la muerte de Monclova

Escuchar Nota

Monclova, Coah.- En el piso de la muerte, el señor Rogelio Hernández Guzmán y su hijo, también de nombre Rogelio, fallecieron este martes víctimas de neumonía atípica según los partes médicos de la Clínica 7 del Seguro Social, de Monclova.



“Mi padre y mi hermano murieron sin saber si tenían el nuevo coronavirus porque las pruebas todavía no las entregan”, informó el hijo y hermano de los fallecidos, quien debido a su profesión de enfermero tuvo que asistir en la muerte a sus seres queridos.



“Me tocó atender a mi padre y a mi hermano, igual que a todos los que están en el piso Covid, desde que esto empezó en el tercer piso y luego se trasladó al segundo”, comentó el enfermero que pide su anonimato por temor a represalias.



Rogelio Hernández Guzmán tenía 84 años y era jubilado de Altos Hornos de México, estuvo internado 12 días con síntomas de Covid pero no recibió el resultado oficial de la prueba; su hijo, Rogelio Hernández Cisneros tenía 58 años y cumplió seis días hospitalizado, pero tampoco tuvo resultado.









“Si ingresas a la Clínica 7 con síntomas respiratorios te diagnostican con neumonía, pero no te dicen a raíz de qué, primero el paciente tiene la infección del coronavirus y luego las consecuencias, pero aquí lo manejan como probable Covid, pero lo diagnostican con neumonía atípica, es un juego de palabras”, comentó el enfermero.



De acuerdo con la familia no existe una fuente identificada de contagio, simplemente tuvieron dificultades para respirar, ingresaron al hospital, escenario de un brote interno de nuevo coronavirus y no volvieron a salir.



Otros miembros de la familia cercana también padecieron al Covid-19, “mi esposa se sanó del virus hace dos semanas, pero no la traje al hospital porque no se complicó y preferí tratarla en casa, porque es menos riesgo. A mí ya me había dado también”, aseguró el enfermero entrevistado.





Mueren padre e hijo sin confirmar contagio



A los los fallecidos más del piso de la muerte en el IMSS de Monclova les sobreviven hijos y viudas, que tienen la incertidumbre de lo que pasó en realidad, y que no podrán despedir a sus familiares porque de acuerdo con el protocolo serán incinerados sin que los vuelvan a ver.



“Viene directo la funeraria al hospital y sacan el cuerpo, lo mandan a incinerar y a nosotros nos entregarán las cenizas de mi hermano y de mi padre”, comentó uno de los deudos.



En el hospital hay 26 personas internadas con posible coronavirus; a todos los diagnosticaron con neumonía atípica, que es la inflamación del tejido pulmonar causado por un germen, y el pasado domingo vivieron un difícil momento debido a la falla de suministro de oxígeno en los ventiladores mecánicos a los que se encuentran intubados.