Padre irrumpen en escuela y acusan a maestros de abuso

Padres de familia irrumpieron en la escuela República de Perú, ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero en la Ciudad de México, tras acusar a un profesor de abusar sexualmente de seis alumnos.Los padres de familia acusan al profesor de educación física del plantel, Mauricio “N”, de abusar sexualmente de los menores de cuatro años, por lo que también bloquearon Circuito Interior.“Mauricio Espinoza Díaz, es la persona que abusó del menor de edad”, dijo Diego, tío de uno de los niños abusados, para Telediario.Afirmaron que son seis menores en total los que presuntamente fueron abusados, pues luego de que uno realizó la denuncia, cinco padres de familia más mencionaron que sus hijos manifestaron haber vivido situaciones parecidas."Hace como media hora hablé con la mamá del niño; mi hija estaba con el ese día, el día martes, me dijo que jugaban bonito y le pregunté ¿qué es bonito para ti?, me respondió que jugaban con un juguete, un palo verde, me dijo que la había lastimado y señaló su vagina", dijo Blanca, madre de una de las presuntas víctimas."Son seis casos, ella (hija de Blanca) es compañera de mi sobrino", comentó Diego.Revelaron que al llegar a la escuela estaban cuatro personas ajenas a la escuela, quienes intentaron destruir los archivos que vinculaban al profesro con el centro educativo.“Encontramos cuatro mujeres tratando de romper los papeles. La directora de la escuela las mandó a romper todos los registros”, contó.Los familiares del primer menor aseguraron que ya presentaron la denuncia e incluso el médico legista ya confirmó el abuso sexual. "Ya están las periciales del médico legista, ya tenemos la fotografía y los datos que nos pedía la procuraduría, la vamos a llevar a la agencia pertinente", comentó Diego."Pedimos que ya se giré una orden de aprehensión", expresó.El bloqueo a la circulación realizado por los padres de familia en Circuito Interior, a la altura de Norte 95, con dirección al poniente, inició a las 09:30 horas y fue retirado después de ser atendidos por personal de la Secretaría de Gobierno capitalina.