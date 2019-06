Padre lucha día con día motivado por su familia

Luego de sufrir un grave accidente donde perdió una pierna, Marco Antonio trabaja todos los días en un puesto de pollos asados en distintas colonias de la ciudad. De esta manera el hombre de 46 años mantiene a su esposa y 4 hijos, en lo que él considera una segunda oportunidad de vida.El 20 de octubre de 2018, luego de cerrar su puesto Pollos El Vaquero, ubicado en la calle Sindicalismo, en la colonia Fidel Velázquez, una camioneta a toda velocidad lo arrolló dejándolo prensado a la altura del pecho. El accidente también le destrozó las venas y nervios de una pierna, por lo que ya no se pudo rescatar y tuvo que ser amputada.La tragedia le cambió la vida y a 8 meses del accidente, con una prótesis en su pierna, trabaja apoyándose en un par de muletas en un negocio que emprendió hace 3 años, pues debido a las constantes terapias que requiere no le ha sido posible conseguir otro empleo.Algunos vecinos que presenciaron los hechos comentaban que el responsable manejaba bajo los efectos del alcohol, aunque otros aseguran que fue una falla mecánica. El conductor continúa pagándole en abonos por los daños causados, pero para sacar adelante a su familia, todos los días, Marco Antonio vende pollos asados en distintos puestos de la ciudad, como en la colonia Fidel Velázquez, en la Analco y en algunos mercados.Su fe y amor por su familia es lo que lo mantiene fuerte a pesar de las dificultades, pues tiene que ser ejemplo para sus hijos de 19, 18, 16 y 14 años. “Aquí no terminó la vida, Dios nos dio otra oportunidad de salir adelante. Seguimos trabajando y dando ánimo.”Después del accidente tuvo que dejar un trabajo como repartidor de un camión de leche, tuvo que contratar ayudantes y ahora comparte las ganancias con sus trabajadores.