Padre mata a balazos a su esposa, sus dos hijos y a los perros de la familia

Escuchar Nota

Incident: 9200 Sabastian Dr., Houston. 4 deceased on scene. Apparent murder/suicide. @SheriffTNehls en route to scene. pic.twitter.com/0uVDCPi6XX — FBCSO Texas (@FBCSO) March 8, 2020

El Diario NY

por oficiales que respondieron a una llamada por disturbios, luego de que vecinos escucharon disparos y porque un familiar de las víctimas llamó para que policías fueran a revisar la residencia.El caso aparentemente se trata de un, según informó el Departamento del Alguacil del Condado Fort Bend.Oficiales en la escena dijeron que las víctimas son un padre, una madre y dos adolescentes. Dos perros también fueron descubiertos con heridas de bala.Una llamada llegó al despacho a eso de las 4:15 a.m. decon la familia, pero que no había respuesta. Oficiales fueron a revisar la residencia ubicada en la cuadra 9200 de la calle Sabastian Drive de la zona Mission Bend.Los policías tocaron la puerta, pero no hubo respuesta. Los oficiales se dirigieron a la parte de atrás de la casa yAl ingresar los policíasLuego de la investigación los policías determinaron que todos eran miembros de la familia yInvestigadores dijeron que nunca habían respondido a unaen la residencia mencionada.Las autoridades informaron que se ha contactado a los familiares de las víctimas para trata de determinar lo que atravesaba la familia.