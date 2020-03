Padre mata a niño luego de violarlo, torturarlo y arrancarle los dientes con pinzas

Escuchar Nota

Mauricio Alejandro Torres, Arkansas father accused of raping his son to death with a stick 'made the six-year-old sleep in a dog cage and pulled the child's teeth out with pliers'https://t.co/F0R8OeUPpb — (@3vroRvr) March 4, 2020

Mauricio Alejandro Torres stood in front of the jury Tuesday and squatted down as he described how his 6-year-old son suffered the injuries that caused his death.https://t.co/49MT1sXC0P pic.twitter.com/AMP4L10tqb — NWA Democrat-Gazette (@nwademgaz) March 3, 2020

Mauricio Alejandro Torres Sentenced to Death Over Fatally Sodomizing 6-Year-Old Son With Stick Begins New Trial Over Technicality https://t.co/Cs3zn9qJL3 — LoveWelOBEY CHRISTsBibleWord&GoToHeaven (@LoveGodPrayWork) March 1, 2020

En noticias atroces, un padre está acusado de violar a su propio hijo con un palo hasta la muerte.Y no sólo eso, sino que el hombre tenía al niño encerrado en una jaula de perros y le habría quitado los dientes con unas pinzas.¿Cómo sucedieron los hechos?De acuerdo con el Daily Mail, MauricioEl enfermo padre castigó al pequeño de esta forma por “comerse un pedazo de pastel sin permiso”.que le provocó un shock séptico.Aunque los hechos sucedieron en marzo de 2015, hasta ahora se lleva el juicio contra Torres, quien solía golpear a su hijo con cables y zapatos, además de que como regalo de Navidad sólo recibió carbón en sus calcetines.Pero la hermana de Isaiah, quien actualmente tiene 12 años, fue llamada a testificar en el juicio y ahí declaró la forma en la que sus padres le arrancaron los dientes a su hermano, y cómo lo hicieron dormir en una jaula para perros.Ella misma confesó que tuvo que quedarse un mes en un basurero porque sus padres no le daban de comer.Por su parte, él fue sentenciado a muerte en noviembre de 2016, pero se le volverá a juzgar porque la agresión ocurrió en Missouri y no en Arkansas.Y es que de acuerdo con la ley del estado, la pena de muerte solo puede aplicarse para los crímenes que se hayan cometido en Arkansas, y como la violación ocurrió en Missouri, el juicio deberá repetirse.