Padre olvida a sus hijos en el auto y mueren

Un par de gemelos de tan solo un año de edad fueron hallados muertos. Los menores se encontraban dentro de un auto en el barrio Bronx, Nueva York, con espuma en la boca y sin signos vitales, luego de que su padre los dejara ahí encerrados por alrededor de ocho horas.Este viernes, los mellizos fueron encontrados sin vida en la parte trasera de un Honda Accord, de acuerdo con fuentes policiales citadas por The Post.El automóvil se encontraba hirviendo por el sofocante calor, lo que habría deshidratado a los pequeños dejados ahí a su suerte por el padre de 37 años de edad.El nombre del sujeto no fue revelado de inmediato por la policía local, pero se trata de Juan Rodríguez, un trabajador social de la Administración de Veteranos, y ahora está bajo custodia, de acuerdo con el Departamento de Policía de Nueva York.Eran las ocho de la mañana locales de este viernes, cuando el sujeto estacionó su Accord en la calle de West Kingsbridge Road y Kingsbridge Terrace con los bebés, un niño y una niña de nombre Phoenix y Martiza, respectivamente.Rodríguez bajó del auto y se fue a trabajar al cercano hospital James J. Peters de la Administración de Veteranos en Kingsbridge, donde dejó encerrados a los pequeños dentro del carro.El hombre señalado, dijo a la policía que regresó al auto a las 16 horas y solo se cercioró de que sus hijos estuvieran en el auto para disponerse a conducir, dijo la policía.De pronto, la NYPD recibió una llamada de una persona que escuchó los gritos del padre en plena carretera, dijo la fuente al citado medio. Cuando los policías llegaron al lugar donde se encontraba el auto, corroboraron la muerte de los mellizos.La madre de los niños estuvo hablando con la policía en la 52 comisaría de Precinct, donde estaba retenido el descuidado esposo. Hasta la tarde del viernes, aún no había sido acusado, dijeron las fuentes."Es impactante", comentó a The Post un vecino que dijo llamarse Leonard P, de 27 años, mientras pasaba por el lugar. "Sé que hay dos angelitos en el cielo esta noche. Espero que tengan un hermoso entierro. Pero, ¿el papá? Ciérrenle el cul…".LEE: Consternación en México por la muerte de un niño de 2 años al ser mordido por un perro raza pitbullOtro grupo de vecinos evidentemente devastados construyeron un pequeño memorial improvisado con algunas velas, justo en el lugar donde el padre se percató que los menores habían muerto y lanzó el grito desgarrador.Los padres de los fallecidos gemelos tienen un tercer hijo de 3 años de edad, a quien el padre dejó en Yonkers, una ciudad ubicada en el condado de Westchester en el estado estadounidense de Nueva York el mismo viernes más temprano. Según una fuente consultada por el citado medio, afirmó que el niño está bien.La temperatura subió a los 80 grados Farenheit (poco más de 26 grados celsius) el viernes en NY, pero incluso una temperatura exterior de solo 61 grados puede causar condiciones fatales dentro de un automóvil cerrado.Si alguien permanece dentro de un coche a esa temperatura, puede llegar a sentir más de 105 grados Farenheit (40.5 grados celsius) en solo una hora, según Consumer Reports.Un promedio de 38 niños mueren después de ser abandonados en automóviles cada año en Estados Unidos. Tan solo el año pasado, se alcanzó un récord de 52 niños que murieron atrapados dentro de autos calientes, según el Consejo Nacional de Seguridad.