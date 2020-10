Padre que se llevó a la niña equivocada de la guardería pide disculpas

Escuchar Nota

"Me llevé a esa niña, que no era la mía, y me siento con el deber de pedirle disculpas". Las palabras de Juan Manuel resumen lo que ha ocurrido este jueves por la tarde en un puebloEste padre recogió por equivocación a una pequeña de tres años de una guardería pensando que era su hija. Ambas niñas comparten parecido y nombre (Amelia), características que llevaron al hombre al despiste.Juan Manuel lleva dos años, según ha contado Telecinco , sin ver a su hija por problemas judiciales. Fue al colegio considerando que tenía vía libre, recogió a quien parecía su. El problema, sin embargo, era evidente: le entregaron una menor con el mismo nombre, parecida, y entre mascarillas y rapidez creyó que todo era correcto: "Cogí a la cría y me fui".La pequeña había desaparecido a ojos de todo el mundo. Resulta que estaba con un hombre que no era su padre y en una casa que no era la suya. Al llegar, tal y como ha explicado Juan Manuel, la niña dijo con extrañeza:Al parecer, Juan Manuel fue a la guardería y nadie comprobó al final del día y a la hora de las entregas el apellido de ambas niñas. A éste padre se le entregóLos Mossos investigan ahora si Juan Manuel, que se ha llevado a una niña que no es la suya, lo ha hecho de forma intencionada o se ha tratado de un error. Él asegura lo segundo.