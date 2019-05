Padre ‘rapta’ a sus hijos; madre clama por ayuda

Una madre de familia que vive en el municipio de Nava, se está trasladando a Saltillo, a donde su expareja y padre de sus dos hijos, los llevó con engaños y los mantiene ocultos, negándose a regresarlos al hogarmaterno.Se trata de Nancy, quien el domingo a las 11:30 le entregó a sus dos hijos, un niño y una niña, a su padre, José Alberto García Peña, para que conviviera con ellos, como habían acordado luego de que se separaron.El hombre se los llevó manifestando que los llevaría a Piedras Negras, pero que los regresaría a las 21:00 horas de ese mismo día. Sin embargo, el sujeto mintió, porque la hija de ambos logró comunicarse con ella por teléfono a las 18:40 horas.“Me dice que su papá se los llevó para Saltillo, que se quiere regresar conmigo y que no quiere estar allá. Cuando ella va a sacar el número de su papá le cuelgan la llamada y cuando yo marqué me mandaba a buzón, tienen celulares apagados”, refiere Nancy.Al no regresar a los menores como lo había acordado, inició una denuncia en redes sociales intentando que alguien le diera informes sobre el paradero de José Alberto y sus hijos, pero ante la falta de respuesta, decidió trasladarse a Saltillo para buscarlos.Según informó a Zócalo Saltillo, en caso de no encontrarlo o que se niegue a entregarle a sus hijos, lo denunciará ante las autoridades, pues ella cuenta con la custodia de los dos menores. Hasta el momento solo sabe que se encuentran en casa de una mujer de nombre Leslie, actual pareja de José Alberto.