Padre Solalinde comparte falso remedio contra Covid-19

Un buen tipo contra el Covit en la combinación de tres tes: manzanilla, te verde y diente de león (el de la flor amarilla que cuando se seca parece de algodón y vuela) el último, contiene interferón, alcalinizante que protege contra el virus. Tomar 3 veces al día, sin azúcar. — Alejandro Solalinde (@padresolalinde) March 28, 2020

El padre Alejandro Solalinde aseguró este sábado que para protegerse de la pandemia del Covid-19 un "buen tip" es tomar tres tipos de té.Solalinde dijo que "un buen tipo contra el Covit es la combinación de tres tes: manzanilla, te verde y diente de león".Según el sacerdote, el diente de león contieney protege contra el Covid-19.Y agregó: "el 19 entramos a la fase 3.De inmediato internautas desmintieron al padre y le pidieron no propagar fake news sobre el nuevo virus.La cuenta Covidmx, dedicada a erradicar la desinformación sobre el coronavirus, también indicó que la información publicada por Solalinde es totalmente falsa."La combinación de té de manzanilla, té verde y té de diente de león no cura, ni previene el coronavirus", indicaron.Además, no existe evidencia de que el diente de león contenga Interferón y agregaron que no hay sustento científico que indique que este tipo de proteína cure el Covid-19.