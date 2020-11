Padre y pareja de qunceañera muerta en fuego cruzado tenían armas y dispararon: Defensa de policías

Escuchar Nota

Chihuahua.- La defensa de los agentes estatales que fueron detenidos por el homicidio de Jennifer, aseguró en audiencia de vinculación o no a proceso, que el padre de la menor asesinada, dio positivo a la prueba de rodizonato y la pareja del padre, fue detenida portando un arma de fuego huyendo del lugar de los hechos.



Durante la audiencia, el representante de Jasón Constantino, Marco Antonio y Aarón, se discutió las versiones y dichos que se han tratado de testigos presenciales, ya que algunos afirman que habían armas al interior y que el padre de Jennifer Amador, se dedica a la venta de droga, además de contar con antecedentes penales y a su pareja le aseguraron un arma de fuego cuando intentaba huir del lugar.



“Consideramos que los agentes actuaron conforme a la ley nacional con el uso de la fuerza, después de una advertencia clara, estaban en condiciones de repeler la agresión y había alta peligrosidad en el acto, no se justicia las calificativas por parte del ministerio público en la formulación de imputación” comentó la defensa de los agentes.



El Juez local deberá escuchar los argumentos de ambas partes para definir conforme a la evidencia que presenten, la participación o no de los tres elementos estatales, así como la Fiscalía General del Estado, reforzar su versión que los agentes dispararon de forma imprudente en contra de la menor de 15 años de edad.