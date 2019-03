Padres de hombre torturado en Norcorea critican a Trump

Los padres de un hombre estadounidense torturado y dejado en estado de coma en Corea del Norte criticaron enérgicamente al presidente Donald Trump el viernes por aceptar la afirmación del líder de Pyongyang, Kim Jong Un, de no saber sobre el caso.Fred y Cindy Warmbier, padres del joven de 22 años, Otto Warmbier, quien murió días después de haber sido devuelto a Estados Unidos desde Corea del Norte en estado de coma en 2017, condenaron la "generosa alabanza" que hizo el líder de Estados Unidos hacia Kim después de su cumbre en Hanoi."Hemos sido respetuosos durante este proceso de la cumbre. Ahora debemos hablar", dijeron en una declaración."Kim y su malvado régimen son responsables de la muerte de nuestro hijo Otto. Kim y su malvado régimen son responsables de una crueldad e inhumanidad inimaginables", expresaron.Según los padres, "no hay excusas ni alabanzas generosas que puedan cambiar eso".Trump provocó una tormenta en Washington cuando dijo a los reporteros en la conclusión de la cumbre que creía en la afirmación de Kim de que no sabía qué le sucedió a Otto Warmbier durante su reclusión."Sabía del caso muy bien, pero lo supo después...", indicó Trump, quien dijo que "le tomaré su palabra".Los políticos en Washington le recordaron rápidamente al presidente que en 2017 se atribuyó el mérito de obtener la liberación de Warmbier. "Otto fue torturado más allá de lo imaginado por Corea del Norte", dijo Trump en ese momento.El gobierno estadounidense apoyó a la familia de Warmbier en una demanda contra Pyongyang. El 24 de diciembre un juzgado de EU ordenó a Corea del Norte a pagarle 501 millones de dólares a la familia de Warmbier por las supuestas torturas.