Padres de niños con cáncer acuden a cuarta reunión con Segob

“Hoy en la mañanera dijeron que no hay desabasto y sí hay desabasto en estados como Baja California, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Jalisco, Yucatán, Estado de México y Ciudad de México. Ya basta, las autoridades nos están mintiendo”, acusó Omar Hernández, padre de un niño con cáncer.



“Mi esposa tiene cáncer maligno expansivo, necesitamos epitubicina urgentemente, ya se le aplicó la primera quimioterapia, sino se le da el tratamiento ella va a morir.



“El doctor me dijo, además, de cada 10 pacientes solo uno o dos, a lo más, son los que están recibiendo su tratamiento completo”, afirmó.



“A veces llega la vincristina que hacía falta, pero cuando llega falta la ciclofosfamida y llega y falta la ifosfamida y entonces lo que sucede es que los esquemas de los distintos tipos de cáncer están incompletos y eso merma la calidad de vida de nuestros hijos”, comentó.



Familiares de menores con cáncer llegaron molestos esta tarde a la cuarta reunión con autoridades del Gobierno de México en la Secretaría de Gobernación (Segob), debido al incumplimiento en el abasto de medicamentos oncológicos en hospitales del país.Previo al encuentro en el que fueron recibidos por Frausto Razo, titular de la Unidad de Gobierno de Segob y Alejandro Calderón Alipi, coordinador de Abasto y Distribución de Medicamentos del Instituto de Salud para el Bienestar, los papás manifestaron su enojo por la falta de palabra de los funcionarios federales.Venimos molestos por esta falta de cumplimiento por parte de la secretaria Olga Sánchez Cordero y el doctor (Hugo) López Gatell (subsecretario de Salud) a los compromisos.Luego de marchar desde el Monumento a la Revolución a la Segob, el señor Saúl Santoyo Cardenas advirtió que si a su esposa no se le administra el medicamento completo para su quimioterapia no tendría posibilidades de sobrevivir en el Hospital Adolfo López Mateos del ISSSTE.En tanto, Israel Rivas, padre de Dana puntualizó que el problema estriba en que los tratamientos completos de quimioterapias no llegan a los hospitales, pese a la promesa gubernamental.Los padres de las niñas y niños con cáncer dijeron que esperarán a la justificación que les den las autoridades en esta reunión para al término anunciar cuáles serán sus siguientes acciones.