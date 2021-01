Padres de niños con cáncer podrán tramitar licencia por cuidados ante el IMSS

Escuchar Nota

explicó que lapara losse otorgan de manera alternada, por lo que ambos padres no podrán pedir el mismo periodo de tiempoinformó este martes que ahora los padres de niños con cáncer podrán tramitar su licencia de cuidados médicos a través de la aplicación IMSS Digital, por lo que no es necesario queEl IMSS detalló que desde la entrada en vigor de la adición al artículo 1se ha beneficiado a más de 500 padres con el otorgamiento licencias para el cuidado y la evolución que requieren los menores.Fue a partir de 2021 cuando inició el otorgamiento digital de licencias para padres de niñoscon la finalidad de ayudar a la atención de los niños en losEl Instituto detalló que para obtener una licencia, es necesario quepediátrico por los servicios médicos del IMSS.A través de la app además de solicitar la licencia, los padres podrány modificación de cuenta CLABE para el pago de las licencias así como, modificar el periodo de licencia.“En caso de que el menor reciba atención médica a través de un medio distinto al IMSS y no pueda acudir al Instituto, los padres podrán solicitar visita domiciliaria para que un médico del Seguro Social verifique el estado de salud de éste; pde Alta Especialidad con servicios oncológicos pediátricos para realizar el registro del menor”, señaló en un comunicado.El IMSS explicó que las licencias aplican únicamente, para alguno de losdel niño con cáncer, y no se le puede otorgar el mismo periodo de licencia a ambos padres.