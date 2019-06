Padres de niños de guardería ABC, en la lucha por justicia

Desde hace una década, algunos padres y familiares de los 49 menores fallecidos en el incendio de la guardería ABC, se reúnen afuera de la estancia infantil para tratar, si eso es posible, de dar sentido a la tragedia y poder seguir adelante con sus vidas.Al caer la noche del día previo al 5 de junio, la fecha fatídica, la parte exterior del recinto alberga el ajetreo de personas que alistan todo para comenzar el encuentro que recibirá a aquellos que quieran compartir algunas horas de reflexión para realizar actividades espirituales.Los asistentes, la mayoría familiares y amigos de los padres, perfeccionan los últimos detalles de las flores artificiales que colocaron en las 49 cruces blancas que portan fotografías desgarradoras de los menores.Las imágenes a simple vista, muestran a los infantes risueños y felices. Después de unos minutos de observarlas, la tragedia se hace más presente. ¿Por qué estos angelitos tuvieron que morir así? , se cuestiona la gente.Mientras unos acomodan las sillas plegables sobre la calle Mecánicos en la colonia Y Griega, al sur de Hermosillo, otros colocan a un costado de la guardería los objetos que servirán para las actividades de reconexión con el entorno.“La vigilia es precedida por el sacerdote Claudio Murrieta y no es un acto religioso sino espiritual que de cierta forma nos ayuda a renovarnos para seguir en esto y también es un mensaje al gobierno para decirle que estamos vigilando y luchando y que no vamos a parar”, comentó Patricia Duarte Franco, mamá de Andrés Alonso, uno de los menores fallecidos.Luego de quitar mantas viejas y desgastadas por el ambiente, los micrófonos y el audio se encuentran listos para que el padre Claudio Murrieta dé la bienvenida al encuentro a las aproximadamente 50 personas que se congregaron.Durante la siguiente hora y media, los rostros desencajados de los padre lo dirán todo, sin embargo, la fortaleza que tienen al regresar año tras año al lugar donde vieron por última vez a sus hijos, es digna de admirar.“Aún recuerdo como si fuera ayer cuando el jueves 4 de junio de 2009 mi pequeño Andrés Alonso no quería dormirse por seguir jugando”, exclamó conmovida Patricia durante su discurso.En el acto, se realizaron actividades como la creación de una telaraña con estambre que todos los presentes hicieron para simbolizar la unión social, además, se prendieron veladoras, se leyeron manifiestos y se colocaron dos banderas, una rosa y otra azul, para homenajear a las niñas y niños.La noche tuvo su punto cumbre cuando la niña de 11 años, Alexia Karime Galindo Ortíz, uno de los 106 infantes que sobrevivieron al siniestro, interpretó una canción religiosa que dedicó a sus compañeros.Para recordar los 10 años del incendio de la guardería ABC, en la ciudad de Hermosillo, se realizarán misas y una marcha que partirá desde este recinto en punto de las 18:00 horas (tiempo local), hasta el centro de la capital sonorense.