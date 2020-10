Padres en BC no quieren que se enseñe ‘ideología de género’ a sus hijos

Escuchar Nota

Baja California.- La Alianza de Padres de Familia de Baja California anunció que buscará la aprobación del llamado “pin parental” para elegir qué tipo de contenido educativo quieren que sus hijos reciban en las aulas, pues consideró que la materia de biología está contaminada con ideología de género.



“No estamos en contra de la educación sexual, creemos que es algo muy valioso, muy necesario, en lo que no estamos de acuerdo es en ese tipo de educación sexual que está sesgada a la ideología de género”, dijo el presidente de esta agrupación en la entidad, William Mora Méndez, sin dar más detalles al respecto.



Aunque reconoció que la rectoría de la educación le corresponde al Estado, consideró que éste debe tener el aval de los padres, pues su participación “está siendo satanizada al sostener que el pin parental les da derecho a golpearlos o abusarlos (a sus hijos) y que, con esta medida, se niega al menor el acceso a la información o que fomenta el odio y la discriminación”.



Según el consejero de esta Alianza, Guillermo Montaño García, esta educación se ha impuesto desde el sexenio de Felipe Calderón provocando que los menores de edad duden de su identidad sexual. “Es lo que nos preocupa”, agregó.







¿Qué es el pin parental?



Es una iniciativa creada en España con la intención de que en primarias, secundarias y preparatorias se notifique a los padres si impartirán clases a sus hijos sobre la educación sexual, reproductiva, de género o cualquier asunto que sea “ética o moralmente controvertido”, como el feminismo o la diversidad sexual para que, si no lo aceptan los alumnos, sean retirados del salón antes de la clase.



El nombre "pin" proviene de las siglas “personal identification number”, una contraseña que técnicamente permite a los padres de familia bloquear contenidos de televisión para que no los vean sus hijos.



En enero de 2020, el diputado local Juan Carlos Leal, expulsado de Morena por homófobo y rescatado por el Partido Encuentro Social (PES) que junto de Acción Nacional (PAN), propuso en el Congreso de Nuevo León, Monterrey, una iniciativa de ley para aprobar el Pin Parental, con el objetivo de restringir el acceso a la educación sexual. Fue rechazada por el pleno en mayo de este año.



El 14 d octubre, la fracción del PAN en el Congreso de Jalisco, a petición del Frente Nacional de la Familia, pidió modificaciones a la ley para incluir el pin parental. También la diputada local del PES, Elsa Méndez Álvarez, busca el aval en el Congreso de Querétaro porque, según ella, las clases de educación reproductiva pretenden adoctrinar e hipersexualizar a los niños desde pequeños.