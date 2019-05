Padres olvidan a su bebé recién nacido en taxi

Vaya descuido el que tuvieron unos padres originarios de Hamburgo, Alemania, los cuales olvidaron a su bebé recién nacido en el taxi que los trasladó del hospital en donde nació a su casa.De acuerdo a un post en Facebook realizado por la policía de esta ciudad alemana, la pareja regresaba felizmente a su hogar, con su pequeño y con su hijo mayor de un año, para disfrutar de esta nueva vida en familia, pero la falta de comunicación entre los padres provocó que el portabebé en donde iba su bebé se quedara, olvidado, en el asiento trasero del taxi.Al abrir la puerta de la casa, los padres se percataron que les hacía falta su bebé, por lo que el padre corrió para tratar de alcanzar al taxi, pero el chofer no se dio cuenta de lo ocurrido y aceleró, perdiéndose de la vista de la pareja que no sabía qué hacer ante semejante descuido.Según lo publicado por la policía en la red social, el taxista continuó con su camino y nunca se dio cuenta que llevaba al bebé a bordo, pues este no hizo ruido ya que permaneció dormido durante todo el trayecto. Es más, el chofer estacionó su vehículo en un estacionamiento subterráneo por un rato para ir a almorzar.Después de almorzar, el taxista se subió al auto y se dirigió hacia el aeropuerto para seguir trabajando. Fue ahí cuando una persona que iba a abordarlo le indicó que llevaba un bebé en la parte trasera y este se despertó y comenzó a llorar. De inmediato, el taxista llamó a la policía para contar lo ocurrido; al lugar llegaron los paramédicos para revisar al pequeño, quien se encontraba en perfectas condiciones.Afortunadamente, ese mismo día, el bebé regresó, sano y salvo, con sus padres.