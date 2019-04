Padres podrán o no incluir estado civil en acta de nacimiento de hijos

Con unanimidad de 419 votos el pleno de la Cámara de Diputados, aprobó reformas al Código Civil Federal a fin de que en las actas de nacimiento no quede registro del estado civil de los padres, salvo que así lo pidan, con ello los padres biológicos podrán solicitar el reconocimiento de paternidad y registro del menor, aun cuando la madre se encuentre casada.La minuta enviada al Senado para su análisis, discusión y eventual aprobación, reforma los artículos 62 y 63 del Código Civil Federal, y entre las modificaciones que plantea están, que el marido no podrá desconocer al menor nacido dentro de los trescientos días siguientes a la disolución del matrimonio, a no ser que exista sentencia ejecutoria que declare que no es su hijo.A su vez, en el Registro Civil se valorará en todo momento el interés superior del menor y exhortará a velar el reconocimiento de paternidad dentro y fuera del matrimonio y a quien tenga el derecho legítimo una vez decretado, el cual quedará reservado y no se publicará, salvo mandato judicial.Al fundamentar el dictamen, la diputada del PAN, María del Pilar Ortega detalló que esta modificación busca eliminar expresiones como la de “hijo adulterino”, que aún subsisten en la legislación, con ello se busca que el niño o la niña puedan ser reconocidos por su padre biológico, independientemente del estado civil de la madre.“Llamarle a un niño o niña adulterino, o negarle el nombre de sus padres biológicos porque una norma lo prohíbe es una forma de infringir sus derechos humanos, reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales”, señaló la panista.Con ello, dijo, se permitirá armonizar la ley con lo establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a respetar el derecho a la identidad, incluidos el del nombre y de las relaciones familiares.Al fijar sus posicionamientos, el diputado de Morena, Rubén Cayetano, señaló que en el Código Civil Federal hay conceptos que han perdido vigencia y no están adecuados a la realidad nacional, existiendo en ciertas ocasiones una cultura sectaria y discriminatoria, por lo cual, consideró, deben ser eliminados. “Debemos erradicar normas que violenten los derechos de las y los mexicanos”.A nombre de la fracción parlamentaria del PAN, la diputada María del Rosario Guzmán destacó que el dictamen busca garantizar una vida digna a los niños eliminando las expresiones discriminatorias de la ley, así como certificar el derecho de los menores a contar con una identidad oficial y a conocer la de sus padres.“El Estado debe garantizar que esta población sea titular de derechos”.En este contexto, la diputada del PRI Ximena Puente señaló que es obligación del Poder Legislativo asegurar que la normatividad refleje las condiciones actuales del siglo 21 eliminando cualquier tipo de discriminación hacia las y los niños.La reforma, dijo, atiende lo establecido en la Constitución y los tratados internacionales de los que México es parte. “El reconocimiento de una identidad digna no es decisión del padre sino un derecho del menor”, sostuvo la priista.