Padres se suman a operación mochila en PN

Piedras Negras, Coah.- La invitación de la dirección de la secundaria Salvador Chavarría Delgado, surtió efecto luego de que desde este día se sumaron al Operativo Mochila madres de familia interesadas en la seguridad de sus hijos en el plantel educativo.



Javier Hernández director de la escuela secundaria, dijo que además del operativo mochila mantienen permanente la revisión en las entradas del plantel con el detector de metales para saber cómo llegan los alumnos a sus aulas, que sea sólo lo indispensable para el programa educativo y no algún tipo de jueguete que pueda ser nocivo para la salud de todos.



Desde que se hizo la invitación a los padres de familia, han respondido favorablemente en este rubro por lo cual ahora están participando en mochila segura a las 6:45 minutos AM y en la tarde a las 12:40 PM.



Javier Hernández dijo que no dejarán de pasar ningún dia con este tipo de operativos porque equivale a que la escuela esté segura.



Agradecen a los padres de familia la colaboración y a la vez invita a todos en general a que se sumen a esta disposición, si no pueden acudir a la escuela que lo hagan desde su casa revisando la mochila de sus hijos.