Padres, sindicatos y empresas deben incluirse y coordinarse para el regreso a clases: De Hoyos

Saltillo, Coah.- Sobre el regreso a clases, el Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Emilio De Hoyos Montemayor exhortó al Gobierno del Estado para que a través de los Secretarios de Educación y del Trabajo, emitan a la brevedad posible los lineamientos conjuntos de cara al arranque del próximo ciclo escolar, principalmente en cuanto a la inclusión y participación de los padres de familia, los sindicatos y las empresas.



Mencionó que a nivel global, los países que regresaron a clases, algunos lugares de Estados Unidos, Europa o Asia, todos sin excepción reportan una nueva oleada de contagios.



También dijo que mientras que los alumnos, las familias, la comunidad y las autoridades se preparan para el regreso a clases, las cifras no son nada halagadoras, a nivel nacional se dice que habrá un desplome de 40% en la matrícula de los colegios particulares, el cálculo indica que serán unos 800 mil alumnos que buscarán refugio en el sistema de educación pública.



En medio de esta realidad, el Presidente de México anuncia un plan para el sistema de educación pública, junto con las principales televisoras del país, sobre las escuelas particulares, dice que lo está analizando el Secretario de Educación Pública, para ver qué pueden hacer y nada se dice del rol que juegan las responsabilidades laborales de los padres familia en esta nueva normalidad.



Emilio De Hoyos pidió considerar que los padres de familia no pueden estar en dos lugares al mismo tiempo, tanto quienes tienen empleo y deben cumplir con sus responsabilidades, como aquellos que no lo tienen o están en la informalidad y por tanto obligados a salir buscar el sustento diario.



Incluso Coahuila debe buscar las mejores prácticas en el mundo y con sus vecinos, tanto en México como en Estados Unidos, sobre todo, consultar a los padres de familia, conocer sus necesidades, su realidad, antes de imponer planes que pudieran estar lejos de aplicarse en su realidad concreta.



“El tema es el distanciamiento social, el uso del tapabocas, la prevención en general, pudiéramos empatar los horarios de las escuelas con una semana laboral más corta pero más productiva. La idea no es nueva, ya se viene discutiendo desde hace años en todo el mundo. Modificar nuestros horarios laborales y educativos” señaló



Llamó a priorizar la formación, la preparación, la salud y la convivencia familia, para esto toca incluir a las empresas y a los sindicatos.



Por ello exhortó respetuosamente al Gobierno del Estado para que procedan a informar al Poder Legislativo, los lineamientos conjuntos de cara al arranque del próximo ciclo escolar, detallando lo relativo la inclusión y participación de los padres de familia, los sindicatos y las empresas.