Paga caro ignorar un alto en Presidente Cárdenas

Saltillo, Coah.- Por no respetar la luz roja de un semáforo, una joven conductora protagonizó un aparatoso accidente vial durante la mañana de ayer, en calles de la Zona Centro.



La presunta responsable fue identificada como Krishna Paulina Allende Morales, de 29 años, quien alrededor de las 8:30 horas transitaba hacia el oriente por la avenida Presidente Cárdenas, en un Chevrolet Corsa rojo.



Se dio a conocer que al llegar al cruce con la calle Ignacio de La Llave, la señalada no hizo el alto correspondiente, a pesar de que el semáforo estaba en rojo, impactando por un costado a una Ford Escape que circulaba al norte con preferencia.



Por lo anterior, ambas unidades resultaron con daños de consideración, por lo que agentes de Tránsito Municipal acudieron a tomar conocimiento y deslindar responsabilidades.



Paramédicos de la Cruz Roja se encargaron de valorar a los involucrados, determinado que no hubo lesiones de gravedad.