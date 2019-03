Paga ‘El Bronco’ 54 mdp por dron

El Gobierno de Jaime Rodríguez gastó 54 millones de pesos en un dron adaptado con cámaras, que supuestamente será utilizado en la localización de objetivos por parte de los cuerpos de seguridad estatales y federales.El monto pagado por este equipo es mayor al precio de venta del helicóptero VIP propiedad del Estado, ofertado sin éxito en una subasta por 48.4 millones de pesos en octubre pasado.La aeronave presentada ayer en la Explanada de los Héroes fue presumida como el primer avión no tripulado adquirido por el Estado, y el Secretario de Seguridad, Aldo Fasci, afirmó que por sus dimensiones de poco más de 3 metros de largo y velocidad de hasta 120 kilómetros por hora es prácticamente imposible de derribar.Durante el evento, el Gobernador afirmó que la aeronave fue diseñada en coordinación con la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME), por lo que no sabía el costo preciso del equipo."No tengo el dato", expuso, "es un tema también de que estamos apoyando la investigación a través de la Facultad de Ingeniería Mecánica en los temas de tecnología."La Facultad tiene una escuela de aeronáutica, lo tienen muy moderno, y nosotros nos apoyamos mucho en ellos".Entrevistado aparte, Fasci informó que el costo total de la aeronave fue de 54 millones de pesos entre la fabricación y el desarrollo del proyecto, que también atribuyó a la UANL, aunque con participación de empresarios.En realidad, el aparato fue manufacturado y equipado en su totalidad por la empresa Unmanned Systems Technology International (USTI), cuyo director, Jorge Llamas Torija, hizo una breve explicación del equipo durante el evento."Es ingeniería mexicana, de aquí de Nuevo León", expuso.Contactado más tarde vía telefónica, el empresario precisó que el avión fue desarrollado por USTI, con ingenieros egresados de la UANL, y no en coordinación con la institución educativa."Yo lo diseñé, nosotros lo manufacturamos e hicimos todo", dijo.¿Qué participación tuvo la UANL?, se le preguntó."Bueno, aquí tenemos ingenieros de la Universidad, del CIIIA (Centro de Investigación e Innovación en Ingeniería Aeronáutica)", respondió.El empresario rechazó hablar del costo de la aeronave y del equipamiento que le fue instalado, argumentando que esa información es confidencial y en todo caso debe proporcionarla el Gobierno.El director comercial de la empresa, quien pidió no ser identificado por razones de seguridad, sostuvo que cada unidad elaborada es distinta, por las especificaciones específicas solicitadas por el cliente.Sin entrar en detalles, indicó que en el caso del Gobierno estatal solicitó cámaras de alta tecnología y la capacidad de carga útil.Enfatizó que la aeronave no puede ser catalogada como un dron o un avión de radiocontrol, pues a diferencia de éstos tiene autonomía de vuelo."Un avión no tripulado tiene la capacidad de, bajo sus sistemas, de generar misiones absolutamente autónomas, sin la participación humana, desde el despegue hasta el aterrizaje", indicó."Eso permite hacer operaciones de muy larga escala sin tener que depender de las capacidades de una persona", añadió, "un dron está volando a control remoto, esta aeronave despega, hace toda su misión y regresa a su base sin toque humano".Según las especificaciones de la aeronave, tiene una autonomía de vuelo de entre 7 y 12 horas, alcanza una altitud de 3 mil pies, y una velocidad de hasta 120 kilómetros por hora.El Secretario de Seguridad explicó que solicitaron la aeronave para realizar tareas de ubicación y localización."Nos va a servir para localizar objetivos, no es intervención, sino ubicación de personas y objetivos", dijo.