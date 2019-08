Paga Nuevo León millones a empresa ‘espía’

La Administración del Gobernador Jaime Rodríguez ha pagado al menos 23.1 millones de pesos a una empresa creada en Panamá, que ha sido ligada a escándalos internacionales de corrupción y espionaje en diferentes países.Se trata de Nunvav Inc., a la que, de acuerdo con facturas en poder de Agencias Reforma, la Administración estatal le ha pagado desde soluciones de software y asesorías hasta salas, archiveros y mesas.Su contratación ocurrió pese a que en otros países, esta compañía, por sí misma o a través de sus directivos, ha estado relacionada con casos de corrupción y hasta la venta de equipo israelí de espionaje.En Nuevo León, Nunvav recibió tres pagos por 6.3 millones de pesos en diciembre del 2017, provenientes del Fondo de Aportaciones de Seguridad Pública (FASP), por un Sistema de Predicción del Delito y algunos equipos.El 6 de septiembre del 2018, "El Bronco" anunció la creación de ese sistema predictivo en coordinación con investigadores de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME) de la UANL, por 3.5 millones de pesos, sin mencionar que había un proveedor externo.Este año, también con cargo al FASP, Nunvav recibió varios pagos, entre ellos 4.9 millones de pesos por consultorías, 9.3 millones por software y 1.7 millones sin concepto detallado.Además, le pagaron mesas de 22 mil pesos, salas ejecutivas de 49 mil 300, archiveros de 12 mil 760, lectores biométricos de 11 mil, teléfonos de 10 mil 400 y cámaras de vigilancia de 20 mil pesos.En Panamá, Nunvav fue señalada en el 2015 como la empresa "de papel" utilizada para triangular 13.4 millones de dólares pagados en el 2010 por el Gobierno de ese país para adquirir supuesto equipo tecnológico.Según la denuncia presentada por el Consejo de Seguridad de Panamá, lo que se compró en realidad fue un equipo israelí para espiar a los ciudadanos -interviniendo sus teléfonos y computadoras-, que desapareció al acabar la gestión del ex Presidente Ricardo Martinelli.Esta empresa fue creada en Panamá en el 2005 por Natan Wancier, director presidente; Félix Valencia Maldonado, director vicepresidente y director tesorero, y Roberto Silvestri Álvarez, director secretario.Colombia fue otro de los países en donde Nunvav y sus socios salieron a relucir, cuando en el 2017 la Fiscalía colombiana acusó y logró encarcelar al ex Viceministro de Transporte, Gabriel García Morales, por haber recibido un soborno de 6.5 millones de dólares para favorecer a Odebrecht en un concurso de obra pública.El soborno fue pagado por la empresa fantasma Lurion Trading Inc., creada con la participación de Valencia, directivo de Nunvav.Wancier, a su vez, fue mencionado en marzo pasado en una investigación de Univisión, por formar parte de la empresa Icit, que en el 2008 vendió a la Secretaría de Seguridad Pública mexicana, a cargo de Genaro García Luna, un programa para rastrear comunicaciones.La publicación revela que García Luna vivió en dos residencias de lujo propiedad de uno de los socios de Icit, su antiguo proveedor.