Paga Rick Harrison el precio de la pandemia

Estados Unidos.- El Precio de la Historia se ha mantenido como uno de los shows favoritos de la televisión a lo largo de 21 temporadas. Sin embargo, la pandemia podría poner fin al éxito arrasador de la tienda de antigüedades Gold & Silver Pawn Shop, tras frenar sus ventas ante la contingencia.



"Lo estamos sobrellevando. Tuve que despedir al 80 por ciento de mis empleados porque Las Vegas es un punto turístico, todos mis clientes son turistas y si no hay visitantes, no hay negocio, entonces espero que toda esta locura termine pronto", expresó Rick Harrison, dueño del negocio.



Y es que para valorar las reliquias es necesaria la interacción física, tanto del comprador con la pieza como del vendedor interesado, por lo que encontrar otra vía para ofertar no sería fácil.



"Trasladarnos al internet realmente no es una opción", sentencia el estadounidense en entrevista.



"Cuando estás en búsqueda de antigüedades, tienes que pesarlas, sentirlas, ver si la textura es correcta. Son tantas las cosas que se tienen que hacer en persona, porque tienes que tenerlas frente a ti y asegurarte de que sean reales".



Este sencillo (pero meticuloso) método de compra-venta se ha popularizado desde hace 11 años, durante los cuales tanto el negocio como Harrison se han convertido en atractivos turísticos obligados de La Ciudad del Pecado.



El experto incluso tiene su propio meme, bajo la frase: "No lo sé, Rick. Parece falso", curiosidad que le encanta a los fans, pero no tanto a él.



"Es un poco extraño que ese tipo calvo se volviera una estrella. En casa soy simplemente un esposo y un papá que cuida a sus hijos. Es raro a veces (ser famoso), pero lidio con ello.



"Es todo muy loco. Sé que hace unos años fue el meme número uno en internet, no sé exactamente por qué, tal vez si fuera más joven lo entendería, pero la mayoría de ellos son graciosos, así que es divertido", compartió, entre risas.



La temporada 21 de la serie se transmite todos los martes a las 21:50 horas, por History.