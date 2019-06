Pagan a 3 mil 500 trabajadores de plantas ‘chatarra’

El Presidente López Obrador aseguró que hay muchas plantas 'chatarra' que fueron adquiridas en el sexenio pasado, en donde se paga a alrededor de 3 mil 500 trabajadores.No obstante, dijo, la que más se indaga es la de Pajaritos, en Veracruz."El tema más conocido es el de la planta que se compró en Pajaritos, es el tema más investigado, donde hay más elementos de que hubieron irregularidades, por decir lo menos o por decirlo amablemente", dijo en conferencia."Las plantas están paradas, la mayoría, pero se está pagando sueldo, salario a alrededor de 3 mil 500 trabajadores, entonces urge tomar una decisión, la planta de Camargo tienen 16 años parada con 150 trabajadores".El Mandatario comentó que también se adquirieron plantas en Lázaro Cárdenas y en Baja California Sur.Agregó que su Gobierno dará seguimiento a las denuncias por la planta 'chatarra' de Agro Nitrogenados."Ya hay una denuncia previa, no sólo la pública, yo incluso lo denuncie, pero también había al interior del Gobierno, inclusive de Pemex, que se opusieron a la compra y se presentaron denuncias la Función Pública y llego al Poder Legislativo y se hicieron auditorías y hay resoluciones", comentó."Son pérdidas para el Gobierno, para la Hacienda Pública, es dinero de todos los mexicanos".La planta de Agro Nitrogenados, ubicada en el complejo petroquímico de Pajaritos, Veracruz, fue adquirida a sobreprecio por Pemex en 2013 para producir urea, en aquel entonces bajo la dirección de Emilio Lozoya, a pesar de que no había operado durante 14 años y se encontraba en un evidente deterioro físico.Actualmente la FGR realiza una investigación sobre la compra de la planta por parte de Pemex a Altos Hornos de México (AHMSA), por el delito de daño patrimonial por 273 millones de dólares.En dicha investigación están involucrados Alonso Ancira, presidente del Consejo de Administración de AHMSA, quien ya fue detenido en España; Emilio Lozoya, ex director de Pemex, así como su hermana Gilda Susana Lozoya Austin, a quienes se les han congelado cuentas y cuentan con ordenes de aprehensión.Además, la FGR puso la mira en el ex Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, y otra vez contra el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, por la adquisición de otra planta 'chatarra', ahora de Fertinal, a un precio 14 veces mayor a su valor real.